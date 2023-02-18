حالة من الطوارئ ببعض الدول بسبب إنفلونزا الطيور.. ومستشار الرئيس يعلق

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، على إعلان حالة الطوارئ في الأرجنتين، والبرازيل، وأمريكا اللاتينية، حول انتشار إنفلونزا الطيور، قائلًا: "إنه توجد حالة من الترقب الشديد لإنفلونزا الطيور".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن إنفلونزا الطيور تكون في الدجاج على وجه التحديد، بالإضافة إلى احتمالية إصابة أنواع أخرى من الطيور.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الطب البيطري والزراعة والصحة تراقب أي احتمالية لوصول هذا المرض للإنسان، لافتًا إلى أنه عندما جاءت إنفلونزا الطيور قبل ذلك، كانت تنتقل من الطيور إلى الإنسان، ولم تسجل بأنها تنتقل من إنسان إلى إنسان.

وتابع: "نراقب بشدة أي احتمالية لوجود أو دخول أي نوع من الفيروسات، كما أنه يوجد بعض البؤر التي توجد بها إنفلونزا الطيور، ويسيطر عليها تمامًا، ولم يسجل منذ عدة سنوات وصول إنفلونزا الطيور إلى الإنسان".

وكانت أوروجواى قد أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية بعد اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور "شديد الانتشار" في البجع الأسود الذي عثر عليه ميتًا، وفقًا لوزارة الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية.