الوثائقية تنطلق.. صرح إعلامى عملاق لمواجهة حملات تزييف التاريخ والوعى بأقوى الأفلام

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة «الوثائقية»، مؤكدين أنها خطوة مهمة واستكمال لدور «المتحدة» فى التوعية ومحاربة الإرهاب وتنوير العقول وتعريف الأجيال الحالية والقادمة بتاريخ بلادهم.

وقالت النائبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إنها تنتظر بشغف إطلاق قناة «الوثائقية» فى هذا التوقيت المهم، مشيرة إلى أن القناة ستعمل على التصدى للشائعات والافتراءات التى تطلقها عناصر الجماعة الإرهابية، التى اعتادت محاولة تشويه مصر طوال السنوات الماضية.

وأضافت، لـ«الدستور»، أن القناة الوثائقية ستكون سلاحًا ضد تزييف التاريخ، اعتمادًا على الوثائق والمستندات، وستعمل على توثيق التاريخ المصرى بشكل أمين وصادق وموضوعى، بعرض الحقائق وليس الآراء فقط.

وذكرت أن القناة «الوثائقية» سيكون لها دور كبير فى توعية الجيل الجديد من الشعب المصرى، بالأبطال والرموز الحقيقيين، الذين خاضوا الحروب وضحوا بدمائهم من أجل بقاء هذا الوطن، لافتة إلى أنه «يجب تحرى الدقة واختيار الشخصيات التى تعرض الوثائق والحقائق على الرأى العام، من أجل توثيق دقيق لمختلف الأحداث التى مرت بها البلاد».

من جهته، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، إن جهود «المتحدة» مهمة جدًا، خاصة فى هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن، التى نواجه خلالها فتن الأعداء.

وأضاف أن جهود «المتحدة» تمتد لجميع المجالات، وتشمل صناعة المسلسلات والأفلام ونشر الوعى ومقاومة الانحراف الأخلاقى، عبر تقديم جرعات أخلاقية على شاشات قنواتها، مثل أخلاقنا الجميلة، مؤكدًا أنها تصحح مسار الإعلام.

وأشار إلى أن قناة «الوثائقية» من أهم إنجازات «المتحدة»، موضحًا: «الأفلام التى سيجرى إنتاجها ستكون متنوعة، تاريخية واقتصادية واجتماعية وسياسية وفنية وأدبية وثقافية».

وتابع: «القناة الوثائقية مهمة جدًا، خاصة فى ظل حروب الجيلين الرابع والخامس، التى يشنها أعداء الوطن ضد مصر وضد الأمة العربية»، متوقعًا أن تقدم القناة جرعة تاريخية وفنية وثقافية وسياسية ووطنية، وأفلامًا عن الطبيعة وأفلامًا حاصلة على جوائز.

وواصل: «ستجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين من مختلف الأعمار والثقافات، من العرب والمصريين، وذلك لأنها ستكون مرتبطة بالتاريخ المصرى والعربى، وكذلك سترتبط بالواقع، كما ستنجح القناة فى إبراز الهوية المصرية، وتنوعها، وستكون داعمة للأمن القومى المصرى والعربى، وعاملًا مؤثرًا فى مواجهة كل التحديات».

وأشاد حزب «المؤتمر»، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بمجهودات «المتحدة» ودورها التوعوى والتنويرى الكبير، الذى أحدث نقلة نوعية فى الإعلام المصرى، وخير دليل على ذلك إطلاق قناة الوثائقية، التى تستهدف إعطاء جرعة تاريخية توعوية مهمة للشباب فى كل المجالات.

وقال «صميدة»: «أعمال الشركة المتحدة، المتنوعة، أسهمت فى مواجهة حرب العقول والأفكار التى تواجه مصر والمنطقة والعالم، وكنا نفتقد الأعمال الوطنية، فهى ضرورية لتعزيز الولاء والانتماء الوطنى»، لافتًا إلى أن «المتحدة» راعت كل الفئات والطوائف المختلفة.

وشدد على أن «المتحدة» أنتجت أعمالًا فنية مميزة، ذات طابع مختلف، جذبت المشاهدين، موجهًا الشكر للمسئولين عن إدارتها.

وأشادت النائبة حنان عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، بالدور الإعلامى المميز الذى تضطلع به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مختلف قطاعات الإنتاج، مشيرة إلى أن القناة الوثائقية الجديدة التى ستطلقها «المتحدة» ينتظرها الجميع فى مصر والوطن العربى، وستكون صرحًا كبيرًا قادرًا على توثيق الأحداث المهمة.

ولفتت «عبدالمنعم» إلى أن مصر كانت ولا تزال رائدة فى مجال القطاع الإعلامى، وهى من علمت الكثير من الدول صناعة الإعلام، وتعرف جيدًا الدور المنوط بوسائل الإعلام لزيادة الوعى.

وأوضحت أن القناة الوثائقية الجديدة ستعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية العربية والعالمية المميزة، التى ستجعلها محط أنظار العالم، فضلًا عن الاستفادة الكبرى التى ستحققها للأجيال الحالية والقادمة، إذ ستوضح كل الحقائق التاريخية لهم، حتى لا تترك مجالًا للميليشيات الإلكترونية الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تحاول تزييف الحقائق والتلاعب بالمواقف التاريخية.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إطلاق قناة وثائقية مصرية حدث مهم يليق بمكانة مصر وتاريخها الطويل والعريق.

وأشاد «سالم» بإطلاق القناة التى تعتمد على إنتاج افلام وثائقية متميزة والتى أنتجت بالفعل ٥٠ فيلمًا وثائقيًا، من خلال وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة، حاول بعضها توثيق توجهات جماعات الإسلام السياسى، إلى جانب إخراج الحلقة الوثائقية الأخيرة من مسلسل «الاختيار»، الذى عرض فى رمضان الماضى.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن القناة ستكون منبرًا للوعى، وستتصدى لمحاولات التشويه.

وطالب القائمين على القناة الجديدة بإعداد فيلم وثائقى ضخم عن حرب أكتوبر المجيدة، التى ما زالت تحمل الكثير من الأسرار التى لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

ووجه الشكر والتقدير للقائمين على إدارة «المتحدة» على جهودهم الضخمة، متمنيًا لهم وللقناة الوليدة التوفيق.