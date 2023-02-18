محمد الباز يكتب: صندوق الأستاذ الأسود (2).. فى مديح الوحدة الوطنية.. قنبلة هيكل التى أفقدت سعد الدين إبراهيم توازنه

- هيكل فند كل ادعاءات سعد الدين إبراهيم حول «الأقباط» ورفض وصفهم بـ«الأقلية» مؤكدًا أنهم جزء من «الكتلة الحضارية» للشعب المصرى

- عرابى جمع وراءه شيوخ الأزهر وبطاركة الكنيسة.. وسعد زغلول لعب الدور الأهم فى «تمتين السبيكة الوطنية» وعبدالناصر حافظ عليها

- مكرم عبيد قال «إننى مسلم وطنًا قبطى دينًا».. والقس سرجيوس قال «ليمت كل قبطى ولكن لتحيا مصر»

لم يكن منع مقال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل من النشر فى جريدة «الوفد» بسبب موضوعه، ولكن كان المنع لهيكل نفسه، لكن هذا لا يمنعنا من أن نوّثق هنا مقال هيكل، الذى قرأنا معًا مقدمته التى وجّهها إلى جمال بدوى.

بعد المقدمة يقول هيكل فى المقال، الذى نشرته جريدة «الأهرام» فى ٢٢ أبريل ١٩٩٤: ولقد استوقفك واستوقفنى أحد البنود التى وردت فى جدول أعمال المؤتمر عن حقوق الأقليات فى الوطن العربى والشرق الأوسط، وكان ترتيبه كما يلى: أقليات العراق «الأكراد مثلًا»، أقليات المغرب العربى «البربر مثلًا»، أقليات عرب إسرائيل «الدروز مثلًا»، أقليات لبنان «الأرمن مثلًا»، ثم جاء البند السادس فى هذا الجدول، فإذا هو: أقباط مصر.

كان ذلك ما استوقفك واستوقفنى لأن أقباط مصر ليسوا أقلية ضمن أقليات العالم العربى والشرق الأوسط، لا بالمعنى العرقى مثل الأكراد فى العراق والبربر فى المغرب العربى، ولا بالمعنى الطائفى مثل الدروز أو الأرمن فى إسرائيل أو لبنان، ولا بالمعنى الدينى وحده، وذلك هو سر الخصوصية المصرية طوال التجربة الإنسانية فى هذا الوطن، كما أنه سر وحدة وتماسك الكتلة الحضارية للشعب المصرى، ولعل تماسك هذه الكتلة الحضارية هو القصد المقصود فى التعبير المأثور عن اللورد كرومر، المعتمد البريطانى، فى مطالع هذا القرن، وهو صاحب سياسة «فرّق تسد»، الذى لم يتمالك نفسه عند انتهاء خدمته وسفره معزولًا من أن يقول: لم أجد فارقًا بين مسلم وقبطى فى مصر غير أن أحدهما يصلى فى مسجد والثانى يصلى فى كنيسة.

ثم يجىء بعضنا عند مدخل القرن الحادى والعشرين ليرسم خطًا فاصلًا نتراجع وراءه مائة عام، بل مئات الأعوام.

دعنى أيها الصديق القديم أطرح عليك هواجسى:

أولًا: لا بد أن أعترف لك، وهذه نقطة أولية، بأن بى قلقًا شديدًا من كثرة المبالغ المرصودة لأغراض البحوث الاجتماعية والسياسية فى مصر، فهذه المبالغ تزيد سنويًا على مائة مليون دولار، معظمها تقدمه هيئات أجنبية، والمشكلة أننا لا نعرف يقينا مَنْ الممولون، فنحن نقرأ أسماء هيئات دولية، لكن الأسماء، كما تعلمنا التجارب، لا تدل بالضرورة على المسميات، ثم أننا لا نعرف أين تبدأ المقاصد، ولا نعرف أين تنتهى النتائج، وما نراه هو مجموعات فرق بحث تمسح البلاد بالطول والعرض والعمق، ثم تطالعنا أوراق لا تبدو مساوية للجهد، ثم تنزل أستار النسيان تدريجيًا على كل شىء، البحث والباحثون والأوراق المكتوبة، كأنه زر نور لمسه إصبع فاتقد ثم لمسة ثانية فانطفأ.

ولكى أكون منصفًا فلا بد أن أضيف أن هناك بحوثًا تبدو أمامنا واضحة فى مبتدئها ومخبرها، فى ظاهرها وباطنها، ومن ذلك مثلًا تلك الدراسة الممتازة عن استشراف المستقبل العربى، التى قام عليها مركز دراسات الوحدة العربية، وغيرها وغيرها، لكن مثل هذه الدراسات الواضحة، ظاهرًا وباطنًا، مجرد جزء محدود فى حين أن غير المحدود هو الباقى.

وأثق أنه لا أنت، ولا أنا، ضد الحقيقة نتقصاها وندرسها، لكنى لا أظنك ولا أظننى من أنصار العرى الكامل لمجتمعنا أمام عين لا نعرف نحن يقينًا ما الذى تبحث عنه وتفتش عليه.

ثانيًا: ونعرف معًا أننا فى عصر اشتهر بوصف «عصر المعلومات»، وهو وصف صحيح، والصحيح أيضًا أن وسيلة الفعل السائدة فى أى عصر تؤثر على كل ما فيه- على الزراعة والصناعة والمواصلات والحرب إلى آخره- كذلك فعل عصر البخار وعصر الكهرباء وعصر الإلكترونيات، وليس صعبًا أن نتصور تأثير عصر المعلومات فى الأمن، من الهجوم إلى الدفاع، وليس خافيًا أن المعلومات أصبحت أهم أسلحة الاختراق، ومع التسليم بأننا فى عصر تستطيع وسائله أن ترى كل شىء، فلست واثقًا أنه من حقنا أن نترك مَن يشاء يفتح العقول والقلوب ويطل على ما فيها، ونحن نعلم بالطبع أن مَن يشاء يستطيع بوسائله أن يستكشف السطح، وأن يلتقط ما يريد من صور لتضاريسه ومشاهد الحركة على هذه التضاريس، لكن استكشاف العقول والقلوب لا يمكن أن يتم إلا برضانا، أى إذا أتحنا للآخرين فرصة الغوص فى دخائلنا ومكنونات صدورنا.

ومن حقنا نحن أن نعرف كل شىء، وفى نفس الوقت فمن المؤكد أننا لا نستطيع- ولا يجب- أن نحجب عن الآخرين كل شىء، ولكن القضية أن المعرفة المتاحة لا بد أن يداخلها عنصر من الحساب، وإلا فإن الفارق بين المعرفة والاستباحة يتلاشى ويضيع، وفى ذلك خطر.

وربما سمحت لنفسى أن أقول لك إننى اطلعت على دراسة قام بها مركز أبحاث إسرائيلى عن حزام الفقر المحيط بالقاهرة، وكان التركيز على معسكرات الأمن المركزى وغيرها من القوات النظامية الواقعة داخل هذا الحزام.

ثالثًا: وقد أؤكد لك مرة أخرى أننى لست من أنصار نظرية المؤامرة فى تفسير الحوادث وتأويل شواهدها، وقد أكون من مدرسة ترى أن التاريخ ليس مؤامرة، ولكن المؤامرة قد توجد فى التاريخ، بمعنى أن حركة التاريخ تصنعها قوى اقتصادية واجتماعية وعلمية وفكرية يؤدى تلاقيها وتصادمها وتفاعلها الطبيعى دور المحرك والدافع والموجه، لكننا نعرف من استقراء الماضى أن هناك مقاصد وخططًا نتمنى أحيانًا لو استطاعت أن تعترض الحركة الطبيعية حتى ضد قوانينها، وهذا مفهوم ولعله مشروع فى صراعات الحياة.

وإذا تذكرنا، ويجب أن نتذكر دومًا، أن الحاضر هو نقطة يلتقى فيها الماضى بالمستقبل، إذن لأمكننا أن نتصور أن هذا البلد مستهدف لموقعه وموضعه، على حد تعبير جمال حمدان.

ونحن نرى كيف تجرى الحرب على هذا البلد، اقتصادية وسياسية ونفسية وعسكرية عند اللزوم، كذلك نرى عملية حصره وحصاره بقصد تصفية دوره وحجب تأثيره فى واحدة من أهم مناطق العالم، وإذا كان ذلك صحيحًا، وأحسب أنه صحيح، إذن فإن قدرًا من الحيطة واليقظة لازم وضرورى.

رابعًا: ولا أعتقد أنك تختلف معى أو أننى أختلف معك، على حقيقة أن سلامة الكتلة الوطنية لهذا البلد هى أولى ضمانات أمنه وقوته، بمعنى أنه قد يتأثر اقتصادنا فنعوض، وقد تنحرف توجهاتنا السياسية فنصحح، وقد تختلط علينا الأفكار فنعود للصواب فى يوم من الأيام، لكنه إذا تأثرت الكتلة الوطنية لهذا البلد بخط أو حاجز أو شرخ- لا سمح الله- فإن العواقب فوق الطاقة.

وكان هذا الوطن قادرًا باستمرار على سبك كتلته الوطنية، وبها واجه تاريخه وكل ما فعله به ذلك التاريخ، وأنت عالم به ذاكرًا له باستمرار، وأمامك وأمامى أسفار دونها واحد بعد واحد من مؤرخى مصر الكبار سجلوا خصوصية هذا الشعب الذى كان فريدًا فى قبوله لمطلقين دينيين فى نفس الوقت بفضل عملية السبك المتقنة التى جادت بها عبقرية المكان.

أمامك كتابات ابن الحكم والمقريزى وابن إياس لترى كيف استطاع شيوخ الأزهر وبطاركة الكرازة المرقسية أن ينجزوا مهمتهم النبيلة فى الحفاظ على الكتلة الوطنية للشعب المصرى خلال قرون مزدحمة بالطامعين والغزاة، وبرغم هؤلاء الطامعين والغزاة جميعًا فإن المسيرة النبيلة قطعت المسافة من «عهد الذمة» إلى «عهد المواطنة» بنجاح عز مثيله فى أوطان أخرى.

وتذكر وأذكر دور أحمد عرابى فى مواجهة الغزو البريطانى ووراءه شيوخ الأزهر وبطاركة الكنيسة القبطية، ثم دور سعد زغلول فى تمتين كتلة تلك السبيكة الوطنية الصلبة فى مناخ الثورة السياسية ١٩١٩، ودور جمال عبدالناصر فى المحافظة عليها فى مناخ الثورة الاجتماعية ١٩٥٢.

مثل قوة المواقف تسندها الجيوش والثورات، كانت قوة الكلمات حين تختزل فى حروفها خلاصة حياة الأمم وفهمها لعبر الزمان.

وتذكر وأذكر كلمة مكرم عبيد «إننى مسلم وطنًا قبطى دينًا» حين سَرت فى الداخل بعض النعرات هنا وهناك.

وتذكر وأذكر كلمة القس سرجيوس «فليمت كل قبطى فى هذا البلد ولكن لتحيا مصر» حين شاء الاستعمار البريطانى أن يستبقى فى يده ادعاء المسئولية عن حماية الأقليات.

خامسًا: وتدرك وأدرك أننا فى عصر تجرى فيه ممارسة السياسة بالانطباع بديلًا عن السياسة بالاقتناع، كما يحدث فى علم التسويق، بمعنى أنه يجرى الترويج لسلعة قد لا يحتاجها الناس، ولكن الإلحاح عليها يتكرر ويتكرر تطبيقًا لقاعدة فى فنون الإعلان تقول «إن نقطة الماء إذا نزلت وباستمرار على نفس البقعة من كتلة الحجر، فإنها قادرة فى يوم من الأيام أن تفلقها»، وهكذا فإنه بالإلحاح أو التكرار تصبح السلعة الكمالية ضرورة تكاد تستحيل الحياة بغيرها.

ومثل هذا يصنعه عصر الاتصالات فى الحياة السياسية والاجتماعية للأمم والشعوب.

خط وهمى فى البداية، ثم يزداد الإلحاح ويسقط الخط الوهمى على الأرض، ويشتد الضغط وإذا الذى وقع على الأرض يتحول إلى رسم، ثم إن الرسم يتحول إلى شرخ يظهر فى البداية مثل شعرة، ثم يجرى تعميقه إلى فلق وإلى كسر.

واليوم نبدأ بادعاء، ويتحول الادعاء إلى مقولة، وتتحول المقولة إلى قضية، وتتحول القضية إلى مشكلة، وتتحول المشكلة إلى نزاع، ونكتشف أنه حتى الأوهام يمكن لها أن تكتسب قدرة التجسد، كما أن الظلال فى بعض الأحيان تتجسم، والخريطة السياسية للعالم الثالث أمامك وأمامى تغنينا عن التفاصيل لكى لا يكون من النماذج ما يوحى تعسفًا بالتشابه.

سادسًا: وقد تسترجع وأسترجع ما سمعناه فى مرحلة علت فيها الأصوات بحديث النظام العالمى الجديد، الذى قيل بقدرته على أن يفرض على الآخرين أحكامه، وأن يحدد لنفسه وينتزع ويمارس اختصاصاته، وبينها اختصاص يبيح حق التدخل لحماية الأقليات، والتدخل يبدأ من إملاء الشروط السياسية إلى استخدام القوة المسلحة.

ولقد وردت نصوص من هذا الاختصاص فى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، ولم تكن هذه النصوص صادرة عن خبراء المنظمة الدولية المكلفة بحماية القانون الدولى فى صورته الأكمل، وإنما كانت من صياغة خبراء واحدة أو اثنتين من القوى الكبرى التى لا تبحث عن الأكمل فى هذا العالم ولا تأبه له، وإنما تبحث وتأبه لمصالحها ومطالبها الاستراتيجية، وتنقب عن ثقب إبرة تستطيع أن تنفذ منه إلى ما ترغب فيه وتقصده.

هذه هواجسى أطرحها عليك.

بعد تردد أريد أن أضيف نقطة أخرى فأقول لك إنه أدهشنى أن يشار إلى افتتاحية لهذا المؤتمر عن حقوق الأقليات باسم الدكتور بطرس غالى، الأمين العام للأمم المتحدة، ولعلى لا أخفى عليك أننى شخصيًا سعدت لانتخاب بطرس غالى أمينًا عامًا للأمم المتحدة لعدة أسباب، أولها وأهمها أنه مصرى قبطى، وأقر أمامك أننى فى البداية لم أكن متحمسًا لترشيحه، وكان ميلى أقرب إلى واحد من منافسيه فى ذلك الوقت وهو الأمير صدر الدين أغا خان، عن اعتقاد أيامها بأنه الأكثر شبابًا والأوفر خبرة بأعمال الأمم المتحدة، ثم عن تصور بأن المنظمة الدولية فى ظروف دولية متغيرة تحتاج إلى شخصية قادرة على الاستقلال قدر ما هو ممكن، شخصية يحتاجها المنصب ولا تحتاج هى إليه.

وربما لا أتجاوز إذا قلت لك إننى صارحت الدكتور بطرس غالى برأيى مبكرًا جدًا، وكان قوله لى- ونحن زملاء لثمانية عشر عامًا فى الأهرام- إنه لم يكن يفكر فى الترشيح ولا خطر على باله، ولكن حدث أنه كان يحضر اجتماعًا وزاريًا إفريقيًا فى زائير خصص لاختيار خمسة مرشحين للمنصب عن إفريقيا حتى تعرض أسماؤهم على مجلس الأمن فيختار منهم واحدًا يقدم اسمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تم اختيار الأسماء الخمسة فعلًا، ثم فوجئ بطرس غالى- طبق روايته- بأن الرئيس موبوتو، رئيس زائير، يشير إليه من طرف المائدة يستدعيه، فلما وصل إليه همس موبوتو فى أذنه: بطرس.. ألا تفكر فى إضافة اسمك للقائمة؟

ولم يملك بطرس غالى أن يطلب فرصة للرجوع إلى القاهرة يستأذن فيما عرض عليه.

وأتذكر أننى بعد أن سمعت تلك التفاصيل من بطرس غالى قلت له: ألا ينبغى لك أن تتشاور مع صدر الدين أغا خان؟ وقال بطرس غالى: فعلت.. اتصلت به تليفونيًا، سألته هل أنت مرشح؟ ورد علىّ بأنه لن يرشح نفسه، وإنما هو على استعداد لقبول الترشيح فى حالة أن تطلبه الدول الأعضاء فى مجلس الأمن.

وقتها، وقد وجدت أن صدر الدين أغا خان لن يحصل على ما يريد إذا كان ينتظر وصوله إليه على طبق من فضة- انتقلت بحماستى إلى ترشيح بطرس غالى، وبعض هذه الحماسة كما قلت كان راجعًا إلى أنه مصرى قبطى.

وبينى وبينك أقول إن بعض الدوافع إلى تلك الحماسة ظن ساورنى بأن الرجل فى إطار مجمل السياسات التى اعتمدت فى مصر منذ زيارة القدس سنة ١٩٧٧، كان يستحق أن يكون وزيرًا للخارجية المصرية، وكان شعورى أن الذى حجب عنه هذه الفرصة مجموعة حساسيات كنت أستطيع تفهم بواعثها، وإن أدركت فى نفس الوقت قسوتها على الرجل، وحين واتته الظروف وفاز بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة فقد أحسست أن فى ذلك تعويضًا عادلًا للإنسان والمواطن فيه، بصرف النظر عن خلاف مع توجهاته السياسية والفكرية، وهو خلاف لم يكن سرًا عليه طوال ثمانية عشر عامًا طالت إليها زمالتنا فى الأهرام.

وأشعر من بعيد أن بطرس غالى يتصور أن فى مصر معارضة لسياسته، أو ما يقال عن سياسته فى البوسنة وفى غيرها، وأن الداعى الرئيسى لهذه المعارضة أنه قبطى، بل وقد قال بنفسه شيئًا من ذلك وكرره فى حديث تليفزيونى مع صديقنا اللامع مفيد فوزى، وكان بطرس غالى فى ذلك على خطأ، فقبطيته موضع فخار لكل وطنى مصرى، ثم إن نقد سياسته فى البوسنة وغيرها لم يقتصر على مصر، بل لعل نقد هذه السياسة كان أعلى وأقسى فى غير مصر، وبالتحديد فى كثير من بلدان أوروبا، وحتى أمريكا ذاتها، ولعلى لا أضيف أنه فى تقديرى مظلوم فيما وُجه إليه، ينسى الناس أن الأمين العام للأمم المتحدة له سيد مطاع هو مجلس الأمن، كما أن مجلس الأمن له بدوره قائد لا يعصى حتى هذه اللحظة على الأقل هو الولايات المتحدة الأمريكية.

يضاف إلى ذلك أن العصر لم يعد هو ذلك العصر الذى يقف فيه رجل مثل داج همرشولد، الأمين العام للأمم المتحدة وقت أزمة السويس ١٩٥٦، يقدم استقالته قائلًا لمجلس الأمن وجهًا لوجه «إنه لا يستطيع أن يقبل على ضميره أن يكون أمينًا عامًا للأمم المتحدة فى وقت تخالف فيه اثنتان من الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن نصوص وروح ميثاق الأمم المتحدة».

ولست أعرف ما الذى دعا بطرس غالى إلى أن يسمح لاسمه بالتداول فى معرض مؤتمر لحقوق الأقليات فى الوطن العربى والشرق الأوسط، ولعل دافعه كان أن هذا المؤتمر متصل بإعلان من الأمم المتحدة عن حقوق الأقليات فى هذه المنطقة.

لكن السؤال: هل كان بطرس غالى يعرف أن أقباط مصر جرى تصنيفهم أقلية ضمن هذه الأقليات؟

أكاد أقطع بأنه لم يعرف شيئًا عن التفاصيل، وإنما اقتصرت معرفته على الخطوط العامة وحدها.

ثم أقول لك فى النهاية إننى لست ضد انعقاد مؤتمر لحقوق الأقليات فى العالم العربى والشرق الأوسط، ولكن أقباط مصر خارج هذا الإطار، أقباط مصر ومسلموها شأنهم شأن البشر فى العالم الثالث، مثقلون مرهقون بمشاكل لا أول لها ولا آخر، يبحثون عن حلول لهذه المشاكل، لكن بحثهم فى شئونهم وشئون مصر يجىء فى إطار حق المواطنة وليس فى إطار حماية الأقلية... وإلا كنا كمن يلعب الكرة، بقنبلة.

نشرت الأهرام مقال هيكل، فأصبح حديث الدوائر السياسية، مصريًا وعربيًا وعالميًا، فقد وجد سعد الدين إبراهيم، منظم المؤتمر، نفسه عاريًا فى مواجهة مدفعية ثقيلة وجهها هيكل إليه، وأصبح المؤتمر مشبوهًا وسيئ السمعة، ولم يجن من ورائه سعد الدين ما أراده، وهو ما لم ينسه لهيكل أبدًا.

ففى العام ٢٠٠٥، أى بعد ما يقرب من ١١ عامًا، كان الكاتب الكبير رجب البنا يشن هجومًا كبيرًا على «سعد»، بسبب مؤتمر نظمه المهندس عدلى أبادير فى واشنطن لمناقشة دور الأقباط فى الإصلاح السياسى فى مصر، ودعا سعد الدين إبراهيم للحديث فيه.

هاجم سعد، رجب البنا، ثم عاد للتذكير بمقال هيكل، فقال: ليس رجب البنا هو الوحيد المصاب بعمى الألوان وينكر وجود الأقليات، فقد سبقه إلى ذلك كثيرون، وفى مقدمتهم رئيس تحرير الأهرام الأسبق محمد حسنين هيكل، الذى فعل نفس الشىء فى مقال على صفحة كاملة فى ٢٢ أبريل ١٩٩٤ بعنوان «أقباط مصر ليسوا أقلية وإنما جزء من الكتلة الحضارية الإنسانية للشعب المصرى»، غير أن إحدى حسنات الأستاذ هيكل أنه لا يكف عن الملاحظة والبحث وإعادة النظر فيما اعتقده أو صرّح به من قبل، فبعد عشر سنوات وستة أشهر من مقاله الشهير فى الأهرام، الذى أنكر فيه وجود مشكلة للأقليات فى مصر أو العالم العربى، عاد فى أحد أحاديثه الطويلة على قناة الجزيرة ليعلن أن أكبر وأهم تحدٍ يواجه الأمة العربية فى القرن الحادى والعشرين هو مسألة الأقليات، إذا كان هذا هو ما حدث مع الأستاذ هيكل، فهل نطمع أن يحدث نفس الشىء مع الأستاذ رجب البنا؟ نرجو ذلك ونرجو ألا تستغرق المراجعة عشر سنوات ونصف السنة، فإن الأعمار بيد الله.. والله أعلم.

كان سعد الدين إبراهيم فيما كتبه عن هيكل مدلسًا بالطبع، فقد اعترف هيكل بأنه ليس ضد مؤتمر يناقش مشكلة الأقليات فى العالم العربى، لكن اعتراضه كان وظل حتى وفاته على أن يعتبر أحدهم أن الأقباط فى مصر أقلية.. لأنهم بالفعل ليسوا كذلك. a