السبت 18 فبراير 2023
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غدا.. الحكاية الكاملة لـ أدهم الشرقاوى على «الوثائقية»

جريدة الدستور

أدهم الشرقاوي شاب وسيم ابن أسرة غنية، اعتبره البعض بطلا شعبيًا، وآخرون نعتوه بالمجرم عتيد الإجرام والسيكوباتي، البعض رأى أن أدهم واجه الإنجليز دفاعا عن المظلومين، بينما رأى آخرون أنه يشبع غريزة القتل لديه.

 

 

تعرض قناة الوثائقية، غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيلما تسجيليا عن أدهم الشرقاوي، تستعرض فيه آراء عدد من الباحثين، ومنهم من قال إن أدهم الشرقاوي كان على علاقة بعمر المختار في ليبيا، وكان يمول الفدائيين بسلاح، كان يأخذ الحق من الظالم المستبد ويرده إلى الضعفاء، هو بطل المقاومة الشعبية.

 

بينما نعته آخرون بأنه قاتل مأجور، وشخص سيكوباتي، يقتل من أجل القتل وتعجب من أمر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بعمل ملحمة عن أدهم الشرقاوي، وهو برأيه مجرم عتيد الإجرام، متسائلًا ماذا يريد عبدالناصر من ذلك، هل يريد ترسيخ أنه "خارج من جوانا قاتل؟".

 

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