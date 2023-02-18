السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سقوط مستمر.. ساوثهامبتون يتغلب على تشيلسى بهدف نظيف فى البريميرليج

تشيلسي وساوثهامبتون
تشيلسي وساوثهامبتون

مني تشيلسي بهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة على يد ساوثهامبتون بهدف نظيف، اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 24.

هدف اللقاء الوحيد سجله وارد براوس في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، بركلة حرة مميزة سكنت شباك كيبا.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأخير، بينما وقع تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة بترتيب البريميرليج.

وفي مباريات أخرى، فشل فريق مانشستر سيتي في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعادل مع مضيفه نوتينجهام فورست 1 - 1، بينما تفوق أرسنال على أستون فيلا بنتيجة 4-2 بعدما قلب تأخره بهدفين.

فاز إيفرتون على ليدز بهدف نظيف سجله شيموس كولمان في الدقيقة 64.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد ليدز عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز بورنموث على وولفرهامبتون بهدف نظيف سجله ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 49. ورفع بورنموث رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة السادسة، فاز فولهام على برايتون بهدف نظيف سجله مانور سولومون في الدقيقة 88. ورفع فولهام رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد برايتون عند 35 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة السابعة، تعادل برينتفورد مع كريستال بالاس 1/1.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله إيبيريشي إيز في الدقيقة 69 وتعادل برينتفورد عن طريق فيتالي جانيلت في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. ورفع برينتفورد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

تشيلسى ساوثهامبتون الدورى الانجليزى وارد براوس البريميرليج

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