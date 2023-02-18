السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير بيئي يوضح جهود الدولة في التحول الأخضر لتقليل الانبعاثات

الانبعاثات
الانبعاثات

كشف الدكتورة نهى سمير، عميد البحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن آليات التوسع في التصنيع الأخضر بالمحافظات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر لديها وحدة في التحول الأخضر لرفع الوعي البيئي لدى المواطن ودعم التحول الأخضر في عهد الرئيس السيسي، حيث يجب على  المواطنين ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والطاقة وغيرها.

وأضافت أن المواطنين يجب عليهم المحافظة على البيئة لمساعدة الدولة على مواجهة التحديات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن هناك حملات توعية لأصحاب المصانع والعاملين بها لتخفيف الانبعاثات الكربونية والمحافظة على سلامة البيئة.

وأوضحت أن الدولة تقوم بعمل دراسة لكل مصنع لمعرفة حجم الانبعاثات الغازية ثم تحاول تقليل هذه الانبعاثات ومعالجتها، مشيرة إلى أن ذلك يحسن من صورة المصنع البيئية.

وأكدت أن الدولة تحاول تطبيق كل تقنيات الإنتاج النظيف داخل الصناعة، مشيرة إلى أنه تم عمل بروتوكول مع اتحاد الصناعات لتدريب عمال المصانع وتقليل الانبعاثات الضارة لها.

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