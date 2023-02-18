خبيرة طاقة: مصر نجحت في حل المعادلة بين التصنيع وعدم الإضرار بالبيئة

كشف الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، عن أهمية التوسع في التصنيع الأخضر بالمحافظات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الدولة المصرية تخوض معركة كبيرة ضد التلوث والانبعاث الكربوني والتغيرات المناخية، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية التي أصدرتها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، منوهة بأن مصر نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بإيجاد حالة من عدم التعارض في الصناعة وعدم الإضرار بالبيئة.

وأضافت أن التصنيع الأخضر شيء في غاية الأهمية، حيث إن الصناعة الخضراء هي التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة، لافتة إلى أن مصر انتقلت إلى الاقتصاد المعرفي والثورة الصناعية والذكاء الصناعي وغيره.

وأوضحت أن مصر في مرحلة متقدمة من مراحل المعرفة، ولذلك كان يجب على الدولة أن تنتقل إلى مرحلة القيمة المضافة الحقيقية للقطاع الصناعي وهو كيفية صياغة سياسة صناعية خضراء تساعد على تحسين الأداء البيئي وتعظيم الإنتاجية.