السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة طاقة: مصر نجحت في حل المعادلة بين التصنيع وعدم الإضرار بالبيئة

طاقة
طاقة

كشف الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، عن أهمية التوسع في التصنيع الأخضر بالمحافظات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الدولة المصرية تخوض معركة كبيرة  ضد التلوث والانبعاث الكربوني والتغيرات المناخية، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية التي أصدرتها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، منوهة بأن مصر نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بإيجاد حالة من عدم التعارض في الصناعة وعدم الإضرار بالبيئة.

وأضافت أن التصنيع الأخضر شيء في غاية الأهمية، حيث إن الصناعة الخضراء هي التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة، لافتة إلى أن مصر انتقلت إلى الاقتصاد المعرفي والثورة الصناعية والذكاء الصناعي وغيره.

وأوضحت أن مصر في مرحلة متقدمة من مراحل المعرفة، ولذلك كان يجب على الدولة أن تنتقل إلى مرحلة القيمة المضافة الحقيقية للقطاع الصناعي وهو كيفية صياغة سياسة صناعية خضراء تساعد على تحسين الأداء البيئي وتعظيم الإنتاجية.   

مواد متعلقة

القصاص: «التحالف الوطنى» وحّد الجهود لتقديم المساندة للأسر الأكثر احتياجًا

البكش: منطقة التجارة الحرة ستحل العديد من الأزمات منها مشكلة الأمن الغذائى

«التحالف الوطني»: توزيع السلع على الأسر الأولى بالرعاية قبل رمضان

كاتب صحفى: إفريقيا عادت لدائرة اهتمام السياسة الخارجية المصرية منذ 2014

حميد الشاعرى لمتسابق «الدوم» محمود جمعة: «أنت تمام التمام»

أنوشكا لمتسابقة «الدوم» ليديا لوتشانو: الجميل يتقال عليه من غير كلام

أنوشكا لمتسابقة «الدوم» أسماء الدسوقى: «يا سلام على قفلة الأغنية»

أمير طعيمة لمتسابقة «الدوم» مادونا مجدى: خامة صوتك مش متكررة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

غدا.. الحكاية الكاملة لـ أدهم الشرقاوى على «الوثائقية»

وزير الصحة يتفقد وحدة صحة الأسرة بأبورواش ويشدد على اتخاذ الإجراءات حيال المقصرين

بعد التشابه مع بوستر لفنان تركى.. رئيس «الإسماعيلية للأفلام»: سيتم تغيير بوستر المهرجان

عقوبة منتظرة ضد محمد الشناوى على خلفية أحداث مباراة الأهلى والهلال

في التعاملات المسائية استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1690 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«الشعب الفلسطينى»: طرد الوفد الإسرائيلى انتصار سياسى لقيم الحق

رئيس الوزراء الفلسطينى: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

لحظة طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى (فيديو)