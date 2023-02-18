السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد التشابه مع بوستر لفنان تركى.. رئيس «الإسماعيلية للأفلام»: سيتم تغيير بوستر المهرجان

بوستر مهرجان الإسماعيلية
بوستر مهرجان الإسماعيلية الدولى للسينما

قال الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، إنه سيتم تغيير بوستر المهرجان بعد اكتشاف تشابهه مع أحد أعمال الفنانين الأتراك.

وبسؤاله حول مسألة التشابه بين العملين بحسب ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد زكريا في تصريحات لـ"الدستور"، أن المصمم لم يكن يقصد اقتباس فكرة البوستر.

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية عن بوستر الدورة الـ24 والتي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا والمقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 21 مارس المقبل بمحافظة الإسماعيلية.

البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي، والتي أوضحت أن فكرة البوستر جاءت من وحي الأفلام التسجيلية التي تعرض بمهرجان الإسماعيلية والعلاقة بين السينما والجمهور الخاص بالمهرجان كما جاءت ألوانه ملائمة لروح تلك الدورة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان عن كافة التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة، من جانبه أكد الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية في بيان صحفي، أنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لكافة البرامج المكونة من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج والورش المقامة بالدورة الـ24، بعد إعلان إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد "عصام زكريا" عن مد استقبال الأفلام المشاركة بالمهرجان، وذلك نظرًا للإقبال الكبير في الأفلام المتقدمة للمشاركة بالدورة الـ24 للمهرجان.

رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية الناقد السينمائي عصام زكريا الفنانة هدير السجاعي عصام زكريا

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بعد التشابه مع بوستر لفنان تركى.. رئيس «الإسماعيلية للأفلام»: سيتم تغيير بوستر المهرجان

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