السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

وزير الري ونائبة رئيس وزراء الكونغو يتفقدان مركز التنبؤ بالأمطار بكينشاسا

هانى سويلم
هانى سويلم

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وإيف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وقال الدكتور سويلم، إن إنشاء هذا المركز يعد نتاجا للعلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى دور هذا المركز في تحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات في دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

وأضاف سويلم، أن إنشاء هذا المركز يأتي انطلاقًا من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المركز هو أحد مكونات بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين والممتد حتى عام 2027، والذي يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموي، وذلك من خلال منحة مصرية تهدف لتعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.

من جهتها، أكدت ماسودي أن زيارة الدكتور سويلم تدل على علاقات التعاون القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأبدت امتنانها للمجهود الكبير المبذول من الجانب المصري لدعم الجانب الكونغولي.

كما أكدت مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي انعكست إيجابيا على المواطنين الكونغوليين.

وزير الموارد المائية والرى وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية تكنولوجيا المعلومات التغيرات المناخية دولة الكونغو

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