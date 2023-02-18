القصاص: «التحالف الوطنى» وحّد الجهود لتقديم المساندة للأسر الأكثر احتياجًا

كشف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الصعيد يحظى باهتمام كبير فى التنمية ومبادرة حياة كريمة والتحالف الوطنى وأصبح هناك توزيع عادل للخدمات والاهتمامات بين الشمال والجنوب.

وأضاف أن أهم ما فى التحالف والمنظمات الأهلية أنها تقدم أدوات للتنمية من مشروعات صغيرة وأسر منتجة بجانب خدمات المرافق والصرف وغيره، موضحًا أن هناك الكثير من المواطنين يتواصلون مباشرة مع التحالف الوطنى ويجدون سرعة استجابة، مما يشجع على انضمام عدد أكبر من المنظمات تقوم بدورها بخدمات أوسع.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 50 ألف جمعية أو منظمة كل منها تعمل بشكل فردى، وجاء التحالف الوطنى لتوحيد جهود الجميع لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية وجمع قاعدة معلومات أكثر عن هذه الأسر ووصول الدعم لأصحابه بشكل واضح.

وأوضح أن التحالف الوطنى يقدم أيضًا مشروعات ودعمًا للأسر بإقامة مشروعات يدوية أو منزلية، لافتًا إلى أن العمل الخيرى أو الأهلى دائمًا يخاف من ألا يصل الدعم لأصحابه، موضحًا أن التحالف لديه قاعدة معلومات للتعامل معها للوصول للمستحقين فى أسرع وقت.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من الشباب أصبح ينجذب إلى هذا النوع من العمل الخيرى أو المساعدة، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشباب يكون لديه استعداد للعمل الخيرى، فهم محل ثقة وقدرة على توصيل صوت الأولى بالرعاية للتحالف، موضحًا أن فكرة عمل البحث الاجتماعى مهمة من خلالها يستطيع الشباب تقديم خدمة أسرع.