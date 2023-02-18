السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صحفية تكشف صعوبة حياة الفتيات المغتربات (فيديو)

الطالبة والصحفية
الطالبة والصحفية سارة علام

حكت الطالبة والصحفية سارة علام، تفاصيل تجربتها في الغربة، قائلة: "إنها حصلت على منحة في الجامعة الأمريكية، وقبل انتهائها رشحتها أستاذتها للسفر إلى بريطانيا لاستكمال دراستها في جامعة إدنبرة، وهي من أكبر الجامعات في العالم". 

وأضافت سارة علام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور، وشيرين عفت، أن أستاذتها رشحتها لدراسة الماجستير والدكتوراه في الخارج. 

وأوضحت أنها جربت الاغتراب داخل مصر وخارجها، حيث كانت في عمر الـ18 عندما انتقلت من أسيوط إلى القاهرة، لافتة إلى أن هذه التجربة هي التي شكلتها، حيث تعتبر القاهرة مدينة ضخمة جدًا ومن الصعب على فتاة صغيرة أن تعيش فيها، كما أنه توجد ضغوطات أكبر من الغربة، وهي المطالبة بتحقيق الذات، معقبة: "أكبر ضغط هو أنك مطالبة بالانتصار وتحقيق نفسك في نهاية المطاف، لأنك فتاة قررت أن تترك بيت أهلها وراحتها  لتحقق ذاتها، وبالتالي يجب أن تعود بشيء مميز وغير عادي". 

وأشارت إلى أن مدينة إدنبرة  تضم حوالي 6 أو 7 جامعات وبها أزمة سكن معروفة، لافتة إلى أن أكثر مشكلة واجهتها هي أن تجد شقة لتسكن بها، حيث إن سكن الجامعة يحتم وضع طلاب الدراسات العليا مع طلاب الجامعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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