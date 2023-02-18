السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«اطلع يا حمزة لأمك».. انتشال جثمان طفل غرق في مصرف كوتشنر بعد 144 ساعة بحث

الطفل حمزة
الطفل حمزة

شهدت قرية نيل التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة عقب سقوط الطفل حمزة في مصرف كوتشنر أثناء لهوه أمام منزله، واستمر البحث عنه في المياه نحو 144 ساعة إلى أن استطاع فريق من الغواصين انتشال جثمانه اليوم، وتشييعه إلى مثواه الأخير.

بدأت الواقعة بخروج حمزه ليلهو أمام منزلهم في عزبة نيل، كأي طفل بريء ولكن فوجئت الأم بسقوطه، في مياه مصرف كوتشنر، لتخرج مسرعة وسط حالة من العويل والصراخ.

فرق الغواصين

أهالي القرية استدعوا فرق من الغواصين، الذين قاموا بجهود مكثفة استمرت عدة أيام وصلت إلى 6 أيام بحثا عن الطفل حمزة، بينما كانت أمه جالسة تنادي عليه قائلة "اطلع يا حمزة لأمك" لكن المياه جرفته بعيدا.

المياه جرفت حمزة 10 كيلو مترات

مياه مصرف كوتشنر المنحدر جرفت حمزة إلى مسافة ما قرب من حوالي 10 كيلو مترات، ولكن بفضل جهود الغواصين نجحوا في التوصل إلى مكان جثمانه وانتشاله.

144 ساعة من البحث

بعد 144 ساعة من البحث المتواصل انتشل رجال الإنقاذ والغواصين جثمان حمزه، وتم تشييع جثمانه اليوم وسط جنازة مهيبة بحضور كل أهالي القرية الذين أصابهم الحزن الشديد.

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