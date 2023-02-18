السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في حادثي تصادم بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الزراعي السريع أمام قرية سفاي التابعة لمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، مصرع شاب، بعد أن صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة، فيما أصيب آخر نتيجة في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعربة كاور بطريق رومان بنفس المركز. 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام سيارة مجهولة بشخص أثناء عبوره الطريق الزراعي السريع أمام قرية سفاي التابعة للوحدة المحلية لأتليدم في جنوب مدينة أبوقرقاص.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن السيارة فرت هاربة، وأن الحادث أسفر عن مصرع أحمد هارون بكر 25 عاما، مقيم بقرية الحواصلية في مركز المنيا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو بسبب التخطي الخاطئ بطريق قرية رومان بالوحدة المحلية بجريس في غرب مركز أبوقرقاص، حيث فرت السيارة الملاكي هاربة فيما أسفر الحادث عن إصابة يحي فتحي علي 45 عاما مقيم بقرية جريس، وأصيب بكسر مضاعف وتم نقله إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع إدارة المرور من جهودها لتحديد وضبط السيارة الهاربة.

مصرع شخص صدمته سيارة مجهولة الطريق الزراعي أمام قرية سفاي مركز أبوقرقاص بالمنيا أصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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