العثور على شخص متغيب منذ 4 أشهر مقتول ومدفون بمقابر دار السلام

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، على جثة الشخص المتغيب منذ أكثر من 4 أشهر من قرية السمطا في محافظة قنا، ملقاة داخل نجع العرب بمركز دار السلام في سوهاج، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات والتي كلفت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا مركز شرطة دشنا بورود بلاغ يوم 17 من شهر نوفمبر الماضي من مواطن بتغيب شقيقه "يوسف السباعي" في ظروف غامضة من داخل قرية السمطا التابعة لدائرة مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وبدأت فريق البحث في تكثيف التحريات الأمنية لكشف غموض الواقعة وبعد 4 أشهر تم العثور على المتغيب جثة هامدة ومدفونة داخل مقابر مركز دار السلام في محافظة سوهاج، ويوجد بها شبهة جنائية.

جاري التحقيق في الواقعة من قبل رجال المباحث بمديرية أمن قنا، لكشف غموض الواقعة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، وحتى الآن يتم التحفظ على جثة المجني عليه بإحدى مستشفيات سوهاج تحت تصرف النيابة.