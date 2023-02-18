السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد الجندي يوضح الفرق بين التسبيح والتقديس

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التسبيح هو أن تنفي عن الله كل صفات النقص، أما التقديس فهو أن تثبت لله كل صفات الكمال.

آيات التسبيح جاءت بكل صيغ الأفعال

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن كل آيات القرآن الكريم الخاصة بالعقيدة كلها ما بين التقديس والتسبيح، مؤكدًا أن العلماء نظروا في القرآن فوجدوا أن الله سبحانه وتعالى في آيات التسبيح جعلها بكل صيغ الأفعال فجاءت بصيغة الماضي، مثل قوله تعالى "سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"، و"يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ"، و"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى".

وكشف، خالد الجندي، أن  من فوائد التسبيح أنه كفارة للذنوب، ورفعة للأجور وجلاء للصدور وذاب للهم والغم والكرب واقتراب من الله، فالتسبيح القرآن علق عليه كثيرًا.

 

خالد الجندي التسبيح آيات التسبيح التقديس فوائد التسبيح

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