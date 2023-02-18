في التعاملات المسائية استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1690 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية، بنسبة 1.2% ، بفعل تراجع الدولار، والمخاوف من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بنحو يتجاوز 5% خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالسوق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1690 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1843 دولارًا.

وسجلت جرام الذهب عيار 24 سجل 1932 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1449 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1127 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13520 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1680 جنيهًا، واختتم عند مستوى 1690 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى، 1823 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1843 دولارًا.

ومن جهة أخرى، سجلت الفضة تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 1.24 % لتصل إلى 21.73 دولار للأوقية.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

وسجلت أسعار الذهب حالة من الارتباك الفترة الماضية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

ويهتم المواطنون بأسعار الذهب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لأن الذهب يعتبر ملاذ آمن للاستثمار وخاصة للمستثمرين.