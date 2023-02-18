السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. ساوثهامبتون يتقدم على تشيلسى بهدف وارد براوس

وارد براوس
وارد براوس

تقدم ساوثهامبتون على نظيره تشيلسي بهدف نظيف،  في المباراة التي ستجمعهما في الخامسة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إطار الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

هدف الشوط أحرزه وارد براوس بالتخصص في الدقيقة الأخيرة من الشوط، من ركلة حرة سكنت شباك كيبا.

 

وسيقود الإيفواري ديفيد فوفانا، هجوم تشيلسي في مباراة اليوم، حيث شارك كأساسي للمرة الأولى منذ انضمامه للبلوز، إلى جانب كل من ماسون ماونت، ونوني مادويكي، والبرتغالي جواو فيليكس.

 

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

 

حارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا- كاليدو كوليبالي- بينوا بادياشيلي- بن شيلويل.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش- إنزو فيرنانديز.

أمامهما: نوني مادويكي- جواو فيليكس- ميخايلو مودريك.

الهجوم: داترو فوفانا.

 

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب "بريميرليج" برصيد 31 نقطة، بينما يحتل ساوثامتون المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.

 

وكان تشيلسي، قد تعادل سلبيًا أمام فولهام، في مباراة الجولة الثانية والعشرين، بينما خسر ساوثهامبتون أمام مضيفه وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، في إطار الجولة ذاتها.

 

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه نوتنجهام فوريست في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

 

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وشكل ضغطًا مكثفًا على دفاعات فريق نونتجهام فوريست وأجبرهم على التراجع للدفاع في محاولة منهم لحرمان لاعبي السيتي من تسجيل هدف التقدم، بينما لم يتوقف ضغط وهجوم لاعبي السيتي لتسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم على مجريات المباراة.

 

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم، وانتهت أغلب المحاولات بين أقدام دفاع نوتنجهام فوريست.

 

وحاول لاعبو نوتنجهام تشكيل الخطورة على مرمى السيتي عن طريق الهجمات المرتدة السريعة، ولكن لم يصلوا للمرمى في أي محاولة.

 

ولعب كيفن دي بروين كرة عرضية بالدقيقة 33 وحولها رودري برأسه ناحية المرمى ومرت بجوار القائم الأيسر.

 

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي السيتي في الدقائق التالية من المباراة لتسجيل هدف التقدم، ولكن لم تهدد المرمى بشكل صريح.

 

وانطلق جاك جريليتش بالكرة على الجانب الأيسر لمنطقة جزاء نوتنجهام ولعب كرة عرضية أبعدها الدفاع لركنية، نفذها فيل فودين عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدها الدفاع، ووصلت لجريليتش ومرر الكرة لبرناردو سيلفا على حدود منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك بالدقيقة 41.

 

وانطلق جاك جريليتش داخل منطقة جزاء نوتنجهام في الدقيقة 42، وراوغ جو ورال، مدافع نوتنجهام، وتدخل معه الدفاع وأبعد الكرة عن منطقة الجزاء.

ساوثهامبتون تشيلسى الدورى الانجليزى الدوري الإنجليزي الممتاز وارد براوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

بالأسماء.. 5 مصابين فى 3 حوادث متفرقة بالمنيا

نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث بجامعة دمنهور

المؤتمر العام للأحزاب العربية يدعو إلى رفع الحصار المفروض على سوريا

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

4 مسلسلات.. بيومى فؤاد بأكثر من وجه فى موسم رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

لحظة طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى (فيديو)

إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة