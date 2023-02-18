الشوط الأول.. ساوثهامبتون يتقدم على تشيلسى بهدف وارد براوس

تقدم ساوثهامبتون على نظيره تشيلسي بهدف نظيف، في المباراة التي ستجمعهما في الخامسة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إطار الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف الشوط أحرزه وارد براوس بالتخصص في الدقيقة الأخيرة من الشوط، من ركلة حرة سكنت شباك كيبا.

وسيقود الإيفواري ديفيد فوفانا، هجوم تشيلسي في مباراة اليوم، حيث شارك كأساسي للمرة الأولى منذ انضمامه للبلوز، إلى جانب كل من ماسون ماونت، ونوني مادويكي، والبرتغالي جواو فيليكس.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا- كاليدو كوليبالي- بينوا بادياشيلي- بن شيلويل.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش- إنزو فيرنانديز.

أمامهما: نوني مادويكي- جواو فيليكس- ميخايلو مودريك.

الهجوم: داترو فوفانا.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب "بريميرليج" برصيد 31 نقطة، بينما يحتل ساوثامتون المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.

وكان تشيلسي، قد تعادل سلبيًا أمام فولهام، في مباراة الجولة الثانية والعشرين، بينما خسر ساوثهامبتون أمام مضيفه وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، في إطار الجولة ذاتها.

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه نوتنجهام فوريست في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وشكل ضغطًا مكثفًا على دفاعات فريق نونتجهام فوريست وأجبرهم على التراجع للدفاع في محاولة منهم لحرمان لاعبي السيتي من تسجيل هدف التقدم، بينما لم يتوقف ضغط وهجوم لاعبي السيتي لتسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم على مجريات المباراة.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم، وانتهت أغلب المحاولات بين أقدام دفاع نوتنجهام فوريست.

وحاول لاعبو نوتنجهام تشكيل الخطورة على مرمى السيتي عن طريق الهجمات المرتدة السريعة، ولكن لم يصلوا للمرمى في أي محاولة.

ولعب كيفن دي بروين كرة عرضية بالدقيقة 33 وحولها رودري برأسه ناحية المرمى ومرت بجوار القائم الأيسر.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي السيتي في الدقائق التالية من المباراة لتسجيل هدف التقدم، ولكن لم تهدد المرمى بشكل صريح.

وانطلق جاك جريليتش بالكرة على الجانب الأيسر لمنطقة جزاء نوتنجهام ولعب كرة عرضية أبعدها الدفاع لركنية، نفذها فيل فودين عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدها الدفاع، ووصلت لجريليتش ومرر الكرة لبرناردو سيلفا على حدود منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك بالدقيقة 41.

وانطلق جاك جريليتش داخل منطقة جزاء نوتنجهام في الدقيقة 42، وراوغ جو ورال، مدافع نوتنجهام، وتدخل معه الدفاع وأبعد الكرة عن منطقة الجزاء.