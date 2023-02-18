«التحالف الوطني»: توزيع السلع على الأسر الأولى بالرعاية قبل رمضان

كشف سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود توزيع السلع على الأسر الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان كريم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن التحالف الوطني يوجد به أكثر من 31 جمعية ومؤسسة من أكبر الجمعيات والمؤسسات الموجودة.

وأضاف أن التحالف الوطني حاليًا يتواجد في المنيا ولديه كميات كبيرة من السلع والتي سيتم توزيعها على المحافظة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن السلع سيتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا لها وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك، منوهًا بأن التحالف يضم الكيانات الكبرى الموجودة في الدولة، وفي درجة أقل من الكيانات توجد جمعيات موجودة في جميع المحافظات، والتي تعمل على جمع البيانات عن المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن التحالف الوطني يهدف إلى مضاعفة الخدمات الي يقدمها إلى المواطنين، لافتًا إلى أن هناك احتفالية يتم إعدادها من جانب التحالف الوطني بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتي ستعقد في ستاد القاهرة.