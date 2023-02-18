السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. 5 مصابين فى 3 حوادث متفرقة بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أُصيب 5 أشخاص، إثر وقوع 3 حوادث تصادم بين سيارات و"توك توك" ودراجات نارية، بالطريقين الصحراوي الغربي والزراعي السريع في محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحوادث المحاضر اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام السيارة رقم "4132 ن ع ص"، ربع نقل، بالدراجة البخارية رقم "3472 ن ا ص"، بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان شمال مدخل قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص، تبيّن وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة كلا من: إسماعيل علي عباس - 25 عامًا، أحمد محمد عبدالتواب- 27 عامًا، يقيمان بمركز ملوي، بجروح وكسور، وتم نقلها للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا باصطدام سيارة ميكروباص بنصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مدخل مركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة ماجد فكري ثابت- 45 عامًا، مقيم بالقاهرة باشتباه كسر بالركبة، وتم نقله إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة بتوك توك بالطريق الزراعي السريع أمام قرية البرجاية بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمود كامل- 42 عامًا، معتز محمود أمين- 25 عامًا، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

اصابة خمس اشخاص ثلاث حوادث طرق منفصلة الطريقين الصحراوي الغربي والزراعي تصادم سيارات وتوك توك ودراجة بخارية اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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