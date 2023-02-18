كاتب صحفى: إفريقيا عادت لدائرة اهتمام السياسة الخارجية المصرية منذ 2014

كشف الكاتب الصحفي، جمال رائف، عن الدور المصري لتحقيق التنمية في إفريقيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك جهودًا مستمرة من الدولة المصرية لخدمة قضايا القارة الإفريقية.

وأضاف أن الدائرة الإفريقية عادت كدائرة اهتمام للسياسة الخارجية المصرية بعد عام 2014، من خلال اهتمام كبير على صعيد الدبلوماسية الرئاسية وجوانبها ومن خلال جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخارجية التي شملت عددًا كبيرًا من النقاط الإفريقية التي لم يزرها رئيس مصري من قبل.

وأشار إلى أن هناك تناميًا لدور وزارة الخارجية المصرية من خلال آلية جديدة للعمل مع الأشقاء الأفارقة، التي من الممكن تسميتها بدبلوماسية الإعمار.