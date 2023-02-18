السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

4 مسلسلات.. بيومى فؤاد بأكثر من وجه فى موسم رمضان 2023

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

يستعد الفنان بيومي فؤاد للمشاركة في موسم رمضان لعام 2023 الجاري، بأكثر من عمل فني، حيث يشارك في بطولة مسلسلين ويظهر كضيف شرف في آخرين.

 

ويعكف بيومي فؤاد خلال الفترة الحالية على تصوير أعماله التي يشارك في بطولتها وهي مسلسلي “صراع الفصول” مع الفنانة دنيا سمير غانم، ومسلسل “الكبير قوي” الموسم السابع مع الفنان أحمد مكي.

 

ويشارك بيومي خلال مسلسل “حمدالله على السلامة” مع الفنانة يسرا كضيف شرف، ويقوم بتصوير مشاهده ضمن الأحداث خلال الفترة الحالية، ويظهر بشخصية كوميدية.

 

ويشارك النجمة يسرا في بطولة مسلسل "حمد الله ع السلامة" الذى بدأ تصوير المشاهد الأولى في منطقة دهشور عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنانة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، أوتاكا، والمطرب عنبة فى أول تجربة درامية تليفزيونية له.

ومسلسل "حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل، وكان فريق عمل المسلسل أجرى بروفات كثيرة خلال الفترة الماضية من أجل التحضير للعمل.

 

كما يظهر بيومي فؤاد كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “سره الباتع” والذي يعد دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق،  نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

التى الجليل إله آدم الشرقاوي النجوم العرب المطر الفنان أحمد مكي

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وائل لطفي

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