تشكيل تشيلسى.. فوفانا يقود الهجوم أمام ساوثهامبتون بالدورى الإنجليزى

أعلن جراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه ساوثهامبتون، في المباراة التي ستجمعهما في الخامسة مساءً، على ملعب (ستامفورد بريدج)، في إطار الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقود الإيفواري ديفيد فوفانا، هجوم تشيلسي في مباراة اليوم، حيث شارك كأساسي للمرة الأولى منذ انضمامه للبلوز، إلى جانب كل من ماسون ماونت، ونوني مادويكي، والبرتغالي جواو فيليكس.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حارس: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كاليدو كوليبالي – بينوا بادياشيلي – بن شيلويل

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إنزو فيرنانديز

أمامهما: نوني مادويكي – جواو فيليكس – ميخايلو مودريك

الهجوم: داترو فوفانا

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب "بريميرليج" برصيد 31 نقطة، بينما يحتل ساوثامتون المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.

وكان تشيلسي، قد تعادل سلبيًا أمام فولهام، في مباراة الجولة الثانية والعشرين، بينما خسر ساوثهامبتون أمام مضيفه وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، في إطار الجولة ذاتها.