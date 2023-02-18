السبت 18 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل السيتى.. فودين أساسيًا وهالاند يقود الهجوم أمام نوتنجهام

السيتي
السيتي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نوتنجهام فوريست، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

 

ويقود هجوم السيتي في لقاء اليوم إيرلينج هالاند ويجاوره فيل فودين وجاك جريليش.

 

تشكيل السيتي.. فودين أساسيًا وهالاند يقود الهجوم أمام نوتنجهام

 

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، لابورتي

خط الوسط: فودين، جوندجان، رودري، دي بروين

خط الهجوم: سيلفا، هالاند، جريليش

 

 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- الهلال × الأهلي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

 

- فيبرس × حوريا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- سيمبا × الرجاء: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4   

- فيتا كلوب × بيترو أتلتيكو: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3       

- شباب بلوزداد × الترجي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4   

 

 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- أستون فيلا × أرسنال: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- برينتفورد × كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- برايتون × فولهام: تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 2

- تشيلسي × ساوثهامتون: تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium 

- إيفرتون × ليدز يونايتد: تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium  

- نوتينجهام فورست × مانشستر سيتي: تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- وولفرهامبتون × بورنموث: تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 English

- نيوكاسل يونايتد × ليفربول: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

جوارديولا السيتى فودين هالاند نوتنجهام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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