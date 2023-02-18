تشكيل السيتى.. فودين أساسيًا وهالاند يقود الهجوم أمام نوتنجهام

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نوتنجهام فوريست، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم السيتي في لقاء اليوم إيرلينج هالاند ويجاوره فيل فودين وجاك جريليش.

تشكيل السيتي.. فودين أساسيًا وهالاند يقود الهجوم أمام نوتنجهام

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، لابورتي

خط الوسط: فودين، جوندجان، رودري، دي بروين

خط الهجوم: سيلفا، هالاند، جريليش

📋 TEAM NEWS 📋



XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Bernardo, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Foden, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Phillips, Ake, Alvarez, Gomez, Akanji, Mahrez, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/DmNINBJWkE — Manchester City (@ManCity) February 18, 2023

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