برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بتوفير الدعم للزراعة يحقق الأمن الغذائى

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع انطلاقة زراعية وطفرة ضخمة بقطاع الزراعة تحققت خلال السنوات الماضية.

ونوه محسن، في تصريحٍ صحفي اليوم، بإطلاع الرئيس السيسي، خلال لقاء رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجّه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار نائب الصعيد إلى أن توفير المحاصيل الاستراتيجية يحقق الأمن الغذائي في مصر ويجنبها أزمات ضخمة كبرى تمر بالمنطقة والعالم.

وأشاد عضو زراعة الشيوخ، بتوجهات الرئيس السيسي، بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لا سيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

واختتم النائب أحمد محسن بالتأكيد على أن سياسة مصر الزراعية كانت ولا تزال رائدة خلال السنوات الأخيرة بفضل توجيهات الرئيس السيسي، حيث نال قطاع الزراعة اهتمامًا كبيرًا، سواء بالتوسع الأفقي عبر مشاريع عملاقة وحقيقية في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي وتوشكي وغيرهم، أو عبر التوسع الرأسي وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتأمين حاجات البلاد وتقليل فاتورة الاستيراد من العملة الصعبة.