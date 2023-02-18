محافظ بورسعيد: إطلاق اسم نصر الدين طوبار على النسخة السادسة من «الفائزون»

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن النسخة السادسة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني "الفائزون"، حملت اسم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار؛ تقديرًا لأعماله الدينية المتميزة والتي جعلت منه "مبتهل القلوب" لما قدمه من تراث من الابتهالات والإنشاد الديني.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة نحجت على مدار خمس أعوام في إقامة مسابقة الفائزون، والتي تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام العالم، حيث يشارك في المسابقة شباب من جميع دول العالم، ويتنافسون في فروع القرآن الكريم كاملًا بروايتين للشباب، وبرواية واحدة للإناث، والإنشاد والابتهال الديني، والأصوات الحسنة في تلاوة القرآن.

ويشارك في المسابقة 65 متسابقًا يمثلون 41 دولة مشاركة من بينها: الإمارات، تونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، إثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، تشاد، والهند.

جدير بالذكر، أن الشيخ نصر الدين طوبار ولد عام 1920، بالمنزلة بمحافظة الدقهلية، والتحق بالمدرسة الخديوية لإتمام دراسته، إلا أن والده اكتشف طبيعة جمال صوته فألحقه بالمدرسة الأولية ليتعلم اللغة العربية ويحفظ القرآن الكريم قبل أن يتم عامه الثاني عشر، وذاع صيته في مدن وقرى الدقهلية فنصحه أصدقاؤه أن يتقدم لاختبارت الإذاعة وبالفعل تقدم لها لكنه رسب خمس مرات متتاليات، حتى ضجر، إلا أن إصرار من حوله لاقتناعهم بصوته، دفعه إلى دخول اختبارات أصوات قراءة القرآن والإنشاد الديني للمرة السادسة، ونجح في المرة السابعة سنة 1956.

وقدم الشيخ نصر الدين طوبار، ما يقرب من مائتي ابتهال، أشهرها (جل المنادى - حين يهدى الصبح اشراق سناه - يا مجيب السائلين - من لى سواك - هو الله - كل القلوب إلى الحبيب تميل).

كما يعتبر الشيخ نصر الدين طوبار، هو أول من أنشد ابتهالات خصيصًا لأبطال حرب أكتوبر إبان فترة الحرب عام 1973، نذكر منها (سبح بحمدك الصائمون - انصر بفضلك يا مهيمن جيشنا).