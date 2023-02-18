بوسكيتس يعود إلى قائمة برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة قادش في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره قادش، غدًا الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

عودة سيرجيو بوسكيتس إلى قائمة برشلونة أمام قادش

وشهدت قائمة برشلونة، عودة النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط الفريق، إلى قائمة البلوجرانا استعدادًا لمواجهة قادش في الدوري الإسباني، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الكاحل الأيسر.

ويخطط تشافي لإشراك بوسكيتس لعدة دقائق على الأقل أمام قادش، من أجل تجهيزه في مباراة الإياب أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

بينما غاب عن قائمة برشلونة، كلًا من عثمان ديمبيلي وبيدري؛ بسبب الإصابة، والتي تعرض لها الثنائي خلال الفترة الماضية.

قائمة برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إجناسيو بينيا – أرناو تيناس.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو - جوردي ألبا – جول كوندي – إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس - جافي - كيسي – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج - بابلو توري

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - ألاركون.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 48 نقطة، أي بفارق 8 نقاط.