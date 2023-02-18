السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تبطين 643.5 كم من الترع بنسبة تنفيذ 73% فى بنى سويف

تبطين الترع
تبطين الترع

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، مع مسؤولي الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها، خلال الفترة المقبلة والمعوقات- إن وُجدت- للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح المحافظ، بحسب تقرير الري، أنه تم الانتهاء من تبطين 643.589 كم بتكلفة واحد مليار و612 مليونًا و61 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 73% تقريبًا من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها، والتي تُقدَّر بـ884.687 كم بتكلفة ملياريِّ و415 مليونًا و384 ألف جنيه، وتخدم 287 ألفًا و229 فدانًا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تُقدَّر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألفًا و54 فدانًا، باعتمادات تقدر بـ ملياريِّ و311 مليونًا و384 ألف جنيه، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 12 فبراير الجاري.

وشدد المحافظ على الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.

ولفت إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرًا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المجاري المائية بني سويف تأهيل وتبطين الترع والمصارف

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