السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تدريب 200 صيدلى بأسوان على الإنعاش القلبى الرئوى

جريدة الدستور

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، مواصلة فعاليات البرنامج التدريبي للصيادلة فى الإنعاش القلبي الرئوى والتعامل مع التفاعلات التحسسية والحقن الأمن، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.

وأضاف حنفي، في تصريح، اليوم السبت، أن البرنامج شهد تدريب 200 طبيب صيدلى بأسوان، مشيرا إلى أن التدريبات تستهدف جميع فئات الصيادلة، وتشمل تدريبات عملية ونظرية للمتدربين، ويحصل الصيدلى المتدرب بعد اجتياز الاختبارات على شهادة تجيز له الحقن العضلى وتحت الجلد، وذلك تطبيقاً لقرار وزير الصحة رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢، ورقم ٥٦٤ لسنة ٢٠٢٢.

ولفت إلى أن المديرية تواصل تنظيم القوافل الطبية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" من خلال إجراء الكشف الطبى والعلاجى المجانى لـ3039 مواطنا ومواطنة بقرى الحجازية التابعة لمركز كوم أمبو، والغنيمية التابعة لمركز إدفو، حيث استمرت أعمال القوافل على مدار يومين بكل قرية، كما ضمت عمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات التوعية للأهالى.

وكيل وزارة الصحة بأسوان البرنامج التدريبي للصيادلة الإنعاش القلبي التفاعلات التحسسية الحقن الأمن

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