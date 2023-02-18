السجن 3 سنوات لصبي جزار تعدى على طفل بالرضا وهدده لفضحه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبوعمر رئيس المحكمة، بمعاقبة صبي جزار بالسجن لمدة 3 سنوات، مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي على طفل بغير قوة أو تهديد، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

ترجع احدث القضية المقيدة، برقم 2070 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر ، يفيد بقيام أسرة المجني عليه ،ببلاغ ضد المتهم واتهامه بالتعدي علي نجلهم بسكنه دائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر ، أنه عقب تقنين التحريات أسفرت عن قيام المتهم " م.م.ع" صبي جزار، بإقامة علاقة بينه وبين المجني عليه " م.س.م" 15 سنة طالب بالتراضي فيما بينهما وقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه عدة مرات ،وان المتهم طلب من المجني عليه مبلغ مالي مقابل ذلك ،وهدده بفضح أمره في حالة عدم التعدي علية في حالة عدم اعطائه المبلغ وأبلغ أهليته بالواقعة ،وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة اعترف المتهم بارتكاب الجريمة والتعدي على المجني عليه بدون إكراه أو تهديد ،وتبين أن المجني عليه وقت ارتكابه الواقعة لا يتجاوز ثماني عشرة سنة ، وأمرت بإحالة القضية الي محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني زهرة، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد غيابيا لمدة 10 سنوات والزامة المصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي علي طفلة داخل اسانسير وهتك عرضها.

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 18563 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ من والد المجني عليها يفيد بقيام المتهم بالتعدي على نجلته بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، إنه خلال صعود المجني عليها الطفلة "ل.ا.ش" 8 سنوات، بالمصعد بمفردها استغل المتهم "م.ر.م" عاطل، وجودها وقام بالتعدي عليها من الإمساك بجسدها وتقبيلها رغم عنها فاقمت المجني عليها بابلاغ والدها بالواقعة والذي قرر تحرير محضر للمتهم وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.