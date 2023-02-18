السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

جنايات بورسعيد تقضى بإعدام المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها فى بورسعيد

المتهمة نورهان
المتهمة نورهان

أسدلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، الستار على قضية نورهان خليل، المتهمة بقتل أمها بمساعدة عشيقها في بورسعيد بمعاقبتها بالإعدام شنقًا.

النيابة بقضية قاتلة أمها: كيف لفتاة تهون عليها أمها من أجل شهوة زائلة

وخلال الجلسات الماضية ترافعت النيابة العامة، وقال وكيل النيابة، خلال مرافعته في جلسة محاكمة المتهمة، إن السيدة داليا أم حنون تُحسن تربية أبنائها وكانت تربي ابنتها كأي أم، ولم تعلم أن طفلتها "حية" باعت نفسها لرغباتها.

وأضاف أن المجني عليها داليا الحوشي، عندما انتقلت للعيش بحي الفيروز عرف عنها السيرة الطيبة والسمعة الحسنة، بين جيرانها وزملائها في العمل، بينما وصف المتهمة بأنها "أحط من الحيوان الذي لا يجرؤ بالتعدي على أمه، وكل ذلك من أجل الإبقاء على علاقة منحرفة مع طفل يصغرها".

واستكملت النيابة العامة أن الواقعة أكبر من الجرائم الإرهابية، فكيف لفتاة تهون عليها أمها من أجل شهوة زائلة أو تسلط وتجبر لخرق الإنسانية، وأن أم حاولت إنقاذ ابنتها صاحبة هذا القلب الجاحد، واختارت طريق الشهوات الصدمة المفجعة واتفق المتهمان لخنقها، أو وضع السم لها بالطعام، لكن المتهم والمتهمة تجردا من إنسانيتهما، حتى الحيوانات ليست بهذه الفاجعة.

وتابع: "حاولت السيدة داليا الحوشي المجني عليها، أن تنذر الابنة بفضح أمرها كنوع من التهذيب والمنع فاتفقا على قتلها، ونامت الأم آمنة، ولا تعرف أن هناك حية ببيتها باعت نفسها لرغباتها".

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 من شهر ديسمبر من عام 2022، والتي أقدمت خلالها نورهان خليل، 20 عاما، طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد وعشيقها حسين فهمي طفل لم يكمل 15 من عمره، على قتل سيدة بورسعيد داليا الحوشي والدة المتهمة، والتي تبلغ من العمر 42 عاما، وتعمل مشرفه عمال بمستشفى بورفؤاد العام.

يذكر أن النيابة العامة أحالت نورهان خليل إلى محكمة الجنايات وحددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 14 يناير لبدء المحاكمة، كما أحالت المتهم حسين فهمي الذي لم يتجاوز الـ15 من عمره إلى محكمة جنايات الأحداث، والتي تنظر ثالث جلسات المحاكمة 15 يناير الجاري.

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