السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين فى انقلاب «ميكروباص» على الطريق الصحراوى الغربى

ارشيفية
ارشيفية

انقلبت سيارة ميكربوباص على الطريق الصحراوي الغربي قبل مطار سوهاج الدولي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين.

البداية بتلقي الأجهزة المعنية بسوهاج، بلاغا بانقلاب سيارة نقل ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بجوار مطار سوهاج الدولى، ووجود مصابين، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم رفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيًا.

وكشفت المعاينة، عن انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة  "ن . ع" باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"ص. ن" بكدمات متفرقة الجسم، و"ح .ح"  باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة "ه. س" باشتباه خلع بالكتف الأيسر وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وجرى الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيد للعرض على جهة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ميكربوباص الطريق الصحراوي مطار سوهاج الدولى الأجهزة المعنية

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