السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بضرب شقيقته فى البساتين بعد تداول فيديو للواقعة

ضبط متهم
ضبط متهم

عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى الفتيات لتعرضها للضرب من قبل شقيقها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الفتاة الظاهرة بالمنشور المشار إليه، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وباستدعائها حضرت رفقة شقيقها مقيم بذات العنوان، وقررت تضررها من المذكور لاعتياده التعدي عليها بالسب والضرب لوجود خلافات عائلية بينهما، وبمواجهة شقيقها اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استغاثة إحدى الفتيات تعرضها للضرب من قبل شقيقها قسم شرطة البساتين

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