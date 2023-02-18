السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل انتحل صفة مدرب رياضي لسرقة هواتف الطلاب بحلوان

ضبط عامل
ضبط عامل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر "فيسبوك" يتضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف نجلها وضبط مرتكب الواقعة. 

تعود الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر سيدة من قيام شخص بإنتحال صفة مدرب بأحد الأندية بالقاهرة وقيامه بسرقة الهاتف الخاص بنجلها ولاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وبإستدعائها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإيهام نجلها (طالب - مقيم بذات العنوان) بأنه مدرب بأحد الأندية ، وعقب إيهامه بقدرته على تدريبه بالنادى المُشار إليه ، قام بمغافلته والإستيلاء على هاتفه المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (عامل - مقيم بمحافظة الاسكندرية) وأنه وراء إرتكاب الواقعة. 

عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء نجل المبلغة تعرف على الهاتف المحمول والمتهم واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن فيس بوك الأجهزة الأمنية إنتحال صفة مدرب

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وائل لطفي

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