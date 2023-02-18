السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل على الصحراوى الغربي بسوهاج

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

أُصيب شخصان إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة غربي محافظة سوهاج، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقلهما إلى مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط.

وتلقت الأجهزة المعنية بسوهاج، بلاغًا بإنقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة بجوار مصنع الأسمنت ووجود مصابين، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم رفع آثاره، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وانتقال القيادات تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة  “ ا. ا ” يقيم بناحية سمنود الغربية باشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة “ ع . ج ” ويقيم بناحية سمنود محافظة الغربية باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط الأفرب لمكان الحادث.

حادث انقلاب سيارة الطريق محافظة سوهاج مستشفى الغنايم المركزى

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