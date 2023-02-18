السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

محمود جابر: هدفنا حصد بطولة أفريقيا.. ومظهر: جاهزون لإسعاد الجماهير

محمود جابر
محمود جابر

قال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن “مجموعة مصر في بطولة إفريقيا صعبة، ونحتاج دعم ومساندة الجماهير”.

وواصل “جابر” خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا باستاد القاهرة، استعدادا لمباراة موزمبيق غدا فى افتتاح بطولة إفريقيا، أن البطولة ستكون قوية وصعبة على جميع المنتخبات المشاركة.

وأضاف أن منتخبات البطولة قوية (ومش معنى أن فيه لاعبين محليين أن الفرق دي مش مميزة، منتخب السنغال لديه ما بين 5 و6 محترفين ومنتخب مصر يلعب على حصد البطولة).

وعن استبعاد صلاح باشا، لاعب المنتخب، بسبب الإصابة، أكد أن "هناك لاعبين مميزين في هذا المركز، و"صلاح" لاعب مميز، ولكن هناك من يستطيع أن يقود منتخب مصر مثل بلال مظهر وأحمد شريف ويوسف حسن.. تركيزنا حاليا على مباراة موزمبيق وليس السنغال".

 وحول تصريحات السنغال ونيچيريا بأن هدفهم البطولة، أكد محمود جابر أن أي منتخب هدفه حصد البطولة، مضيفا: “من حقه زي ما أحنا هدفنا البطولة”.

 

بلال مظهر: نسعى للحصول على بطولة إفريقيا.. وحضور الجماهير لا يمثل ضغط على اللاعبين

أكد بلال مظهر، لاعب منتخب الشباب، أن “بطولة إفريقيا بطولة كبيرة، وشرف لينا نستقبل بطولة زي دي لبلدنا، وجاهزين وهنعمل كل ما بوسعنا لكى نفوز بالبطولة”. 

وأضاف بلال مظهر: “نحتاج لدعم الجماهير، وجود الجماهير شيء في صالح اللاعبين، ولا يمثل ضغط على اللاعبين، وهدفنا البطولة”.

 وواصل: “أعرف معظم اللاعبين من فترة، موضوع التأقلم ده مش صعب انضمت لأكثر من معسكر، ولا توجد أي مشكلة في موضوع التأقلم”.

 وقال مظهر: “أنقل خبراتي للاعبين.. إحنا بنلعب عشان مصر، وعارفين قيمة المنتخب”.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم كل من موزمبيق ونيجيريا والسنغال، ويشارك فى البطولة 12 منتخبا، مقسمين على ثلاث مجموعات يصعد أول تانى مع اختيار أحسن منتخبين توالت لدور الثمانية.

محمود جابر المدير الفنى لمنتخب الشباب مجموعة مصر فى بطولة إفريقيا مباراة موزمبيق افتتاح بطولة إفريقيا استبعاد صلاح باشا

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