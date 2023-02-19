الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أخطاء يجب تجنبها لتحسين تصميم ملابسك الشتوية الشتوي والبقاء دافئًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الشتاء هو فصل يكون فيه البقاء دافئًا أولوية قصوى، لكن هذا لا يعني أنه عليك التضحية بالأناقة من أجل الراحة،  قد يكون ارتداء ملابس الشتاء أمرًا صعبًا، ومن السهل ارتكاب بعض الأخطاء الشائعة عندما يتعلق الأمر بتصميم الشتاء. 

في هذه المقالة ، سوف نناقش أكثر خمسة أخطاء يجب على الجميع تجنبها. 

 

1. تجنب الطبقات الملونة

على الرغم من عدم وجود قاعدة صارمة وسريعة تنص على أنه يجب عليك تجنب الطبقات الملونة، فمن الأفضل في العديد من المواقف استخدام ألوان أكثر حيادية أو صامتة.. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بوضع طبقات متعددة من الأنماط أو المطبوعات في ملابسك، فقد يكون من الأفضل التمسك بألوان أكثر حيادية لتجنب تضارب الأنماط.

 

 

٢_جرب معطفًا بملابس عرقية

يعد ارتداء طبقات من المعطف خيارًا شائعًا للعديد من الأشخاص عندما يتعلق الأمر بتصميم الملابس العرقية حيث يضيف المعطف طبقة من الرقي والأناقة إلى مظهرك.. غالبًا ما ترتبط الملابس العرقية بالمناسبات الاحتفالية أو الرسمية، ويمكن للمعطف أن يرفع من إطلالتك لتلائم المناسبة.

 

٣. تجنب ارتداء الكثير من الملابس

إذا كنت شخصًا يتمتع بجسم محظوظ، فحاول تجنب الكثير من الطبقات لأنها قد تجعلك تشعر بثقل أكبر.. يمكنك أيضًا اختيار السترات ذات الأحزمة أو ببساطة إضافة حزام إلى ملابسك.. هذا من شأنه أن يبرز خصرك ويخلق وهمًا بجسم نحيف.

٤. تجنب الجوارب الملونة

أثناء تصميم ملابسك، حاولي تجنب الجوارب الملونة لأنها يمكن أن تتعارض مع ملابسك ويمكن أن تصرف الانتباه عن مظهرك العام. بالإضافة إلى ذلك يمكن اعتبارهم غير لائقين أو عارضين جدًا في مناسبات معينة.

 

كان هذا كله يتعلق بأخطاء التصميم الشتوية التي يجب على الجميع تجنبها.

الشتاء مليئ ا بالأناقة تحسين أسلوبك الشتوي البقاء دافئ ا ودافئ ا طوال الموسم تجنب الجوارب الملونة بأخطاء التصميم الشتوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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