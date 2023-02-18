السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعثة الأهلي تغادر السودان مساء اليوم إلى أسوان عقب لقاء الهلال السوداني

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، السودان، في التاسعة من مساء اليوم، متوجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عقب مواجهة الهلال التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويستعد الأهلي مباشرة بعد لقاء الهلال، للمباراة المرتقبة أمام أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم ١٩ لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق في الواحدة إلا ربع ظهر اليوم، قبل التوجه لملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، عقد أمس الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المسئول الأمني، ومسئولي الهلال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

أسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي الكامل، بينما يرتدي الهلال السوداني الطاقم الأزرق الكامل.

وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين غدًا، والتأكيد على موعد الوصول إلى ملعب الجوهرة الزرقاء.

وكان السفير المصري بالسودان قد حرص على التواجد في مطار الخرطوم لاستقبال بعثة بالأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وكذلك تواجد في مران الفريق الرئيسي أمس الجمعة؛ لتذليل أي عقبات أمام البعثة خلال تواجدها بالسودان الشقيق.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد الجوهرة الزرقاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

بعثة الاهلى العامري فاروق الهلال السوداني أسوان دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

جثمان مرسى عطاالله يصل مؤسسة الأهرام

قبل النطق بالحكم.. مفاجأة من والد قاتلة أمها بمعاونة عشيقها فى بورسعيد

أصيب بالخرف الجبهي الصدغي.. الحالة الصحية للنجم العالمي بروس ويليس

وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة ماليزية الاستثمار بمجال إنتاج زيت النخيل

دورات تدريبية حول كيفية كتابة الموضوعات الصحفية بجامعة القاهرة

«فوربس»: هاريس تنضم لسباق البيت الأبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجومها على سفينة إسرائيلية.. ما خطورة مُسيرات «شاهد 136» الإيرانية؟

أشتية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد

إعلام: سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم فى بحر العرب