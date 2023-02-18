بعثة الأهلي تغادر السودان مساء اليوم إلى أسوان عقب لقاء الهلال السوداني

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، السودان، في التاسعة من مساء اليوم، متوجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عقب مواجهة الهلال التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويستعد الأهلي مباشرة بعد لقاء الهلال، للمباراة المرتقبة أمام أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم ١٩ لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق في الواحدة إلا ربع ظهر اليوم، قبل التوجه لملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، عقد أمس الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المسئول الأمني، ومسئولي الهلال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

أسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي الكامل، بينما يرتدي الهلال السوداني الطاقم الأزرق الكامل.

وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين غدًا، والتأكيد على موعد الوصول إلى ملعب الجوهرة الزرقاء.

وكان السفير المصري بالسودان قد حرص على التواجد في مطار الخرطوم لاستقبال بعثة بالأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وكذلك تواجد في مران الفريق الرئيسي أمس الجمعة؛ لتذليل أي عقبات أمام البعثة خلال تواجدها بالسودان الشقيق.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد الجوهرة الزرقاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.