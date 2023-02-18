السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة طالبة توفيت أسفل سيارة نقل بأكتوبر

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة طالبة إثر دهسها أسفل عجلات سيارة نقل أمام مدرستها بمدينة ٦ أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.

البداية بتلقي شرطة النجدة إخطارًا من المستشفى بوصول فتاة مصابة بنزيف بالمخ وفى حالة حرجة.

بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أنه أثناء خروج الطالبة من المدرسة دهستها سيارة نقل، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى فى حالة حرجة وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

لنيابة العامة بأكتوبر وفاة طالبة مدينة ٦ أكتوبر شرطة النجدة

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