النيابة تصرح بدفن جثة طالبة توفيت أسفل سيارة نقل بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة طالبة إثر دهسها أسفل عجلات سيارة نقل أمام مدرستها بمدينة ٦ أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.

البداية بتلقي شرطة النجدة إخطارًا من المستشفى بوصول فتاة مصابة بنزيف بالمخ وفى حالة حرجة.

بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أنه أثناء خروج الطالبة من المدرسة دهستها سيارة نقل، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى فى حالة حرجة وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.