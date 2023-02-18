غدًا.. «الشيوخ» يناقش مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة غدًا الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وقال تقرير اللجنة المشتركة، إن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة يهدف إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية، بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

كما يهدف مشروع القانون لسد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة، التي انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، حيث لم يعد ممكنًا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال الدور الذي أُنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص.