السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار البقوليات اليوم السبت 18 فبراير 2023

بقوليات
بقوليات

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا، اليوم السبت 18 فبراير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر كيلو الفول البلدي ما بين 31 و32 جنيهًا، وسجلت أسعار الفول المجروش 38 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار العدس الأصفر سائب بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.
وسجل سعر اللوبيا البلدي 52 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا، فيما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 35 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو الحمص نحو 48 إلى 52 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا، في حين تراوح كيلو الترمس ما بين 28 (مستورد) و32 جنيهًا (محلي)، بينما سجل سعر كيلو السمسم ما بين 110 و120 جنيهًا.

- أسعار الفول بالطن

سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 24000 جنيه معبأ بأرضه، كما سجل طن الفول البلدى عريض 23000 جنيه معبأ بأرضه، بينما سجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 15000 جنيه معبأ بأرضه، وبلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 13500 جنيه معبأ بأرضه.

- أسعار السمسم

سجل سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه 55 ألف جنيه، كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه، وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 43 ألف جنيه "أرضه"، وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني "وصال" 42 ألف جنيه.
 

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وائل لطفي

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