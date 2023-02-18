السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حفر آبار جوفية والتنبؤ بالفيضان.. مشروعات مصرية لدعم الكونغو

مشروعات مصرية فى
مشروعات مصرية فى دول إفريقيا

تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع الدول الإفريقية فى حوض النيل ومنها الكونغو الديمقراطية، وذلك فى عدة مجالات منها إدارة الموارد المائية ومواجهة مخاطر الفيضانات وازالة الحشائش من المجارى المائية، إضافة إلى حفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين من خلال تقديم منح مصرية ومشروعات تحديث نظم الرى. 

إدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية غير التقليدية

كذاك، تقوم وزارة الموارد المائية والرى، بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الإفريقية في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه، وإدارة المياه الجوفية، وأيضا استخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة.

حفر آبار جوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين بالطاقة الشمسية

 

مشروعات مصرية فى الكونغو

فى ذلك الإطار، يبدأ الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، جولته الخارجية فى دول حوض النيل ومنها الكونغو الديمفراطية لمدة يومين، وعلى رأس وفد رفيع المستوى، لاستعراض مشروعات التعاون الثنائى التى تنفذها مصر ومنها مشروعات حفر آبار جوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين والتى تعمل بالطاقة الشمسية، وأيضا تطبيق نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر، وإنشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة كينشاسا للحد من آثار التغير المناخى ومتابعة معدلات ومواعيد سقوط الأمطار، إضافة إلى مشروع تنفيذ محطة توليد طاقة كهرومائية.

مصر والكونغو

من جهته، قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات ضمن مجالات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية، منها إدارة الموارد المائية التى نموذجا ناجحا للتعاون مع الأشقاء الأفارقة، والتى تتضمن تطهير المجاري المائية، بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وتحسين الأحوال المعيشية في هذه الدول، وذلك من خلال خلق فرص عمل جديدة، وخفض معدلات الفقر.

مشروعات مصر فى الكونغو

كما أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أن مجالات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية متعددة ومتنوعة، منها على سبيل المثال مشروع تقليل مساحات المستنقعات بهدف تقليل الأوبئة والأمراض، وأيضا المشروع المصرى لمواجهة إنتشار الحشائش فى البحيرات، وأعمال حماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات والأمطار الغزيرة. 

حفر آبار جوفية لتوفير مياه الشرب الأشقاء الأفارقة الآبار الجوفية ازالة الحشائش إدارة الموارد المائية الحكومة المصرية الدورات التدريبية الكونغو الديمقراطية الطاقة الشمسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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