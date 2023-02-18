السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رياضة مطروح» تواصل تنفيذ مشروع رياضة المرأة بمركز شباب الحمام

رياضة مطروح
رياضة مطروح

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في "إدارة الرياضة"، تنفيذ المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة، ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة بمطروح، بمركز شباب الحمام، لتدريبهم على العديد من الأنشطة والرياضات المختلفة، والذي يحظى بدعم كبير من جانب وزارة الشباب والرياضة. 

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة نجلاء البلشي، وكيل المديرية للرياضة، ومحمد أنور مدير ادارة الرياضة، وفرج عبد الجليل مدير ادارة شباب الحمام، والكابتن أحمد شحاتة منسق المشروع، والكابتن إيناس جمال البهى، والكابتن حمدية عبد السلام  مدربتى المشروع.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

 

رياضة مطروح
رياضة مطروح
رياضة مطروح
رياضة مطروح
رياضة مطروح
رياضة مطروح
رياضة مطروح
رياضة مطروح
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