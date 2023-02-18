السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البطريرك يونان يشارك في قداس اليوم الأخير للجمعية السينودسية القارّية للكنائس الكاثوليكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، في قداس اليوم الأخير من الجمعية السينودسية القارّية للكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط، وذلك في كنيسة دار بيت عنيا - حريصا، في نهاية الجلسات والأعمال والاجتماعات المخصَّصة لهذه الجمعية.

ومن الكنيسة السريانية الكاثوليكية، شارك في هذا القداس مار يوحنّا بطرس موشي رئيس الأساقفة السابق لأبرشية الموصل وتوابعها، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق والمنسّق البطريركي لكنيستنا في اللجنة الإعدادية للجمعية السينودسية القارّية، ومار اسحق جول بطرس مدير إكليريكية سيّدة النجاة البطريركية في دير الشرفة ومنسّق راعوية الشبيبة، وعدد من الخوارنة والكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين من مختلف الأبرشيات في الشرق.

وبعد الإنجيل المقدس، ألقى غبطة البطريرك لويس روفائيل ساكو موعظة نوّه فيها إلى "أنّ المسيح هو المحور، وأنّ كلّ شيء مرتبط بحضوره... لا رسالة من دون أن يكون المسيح المرجع الذي لا بديل له، وهو الذي ينفخ فينا الروح القدس من الداخل"، لافتاً إلى ضرورة "أن تعود الكنيسة إلى الإصغاء لــ"الروح"، أي إلى الينابيع الصافية للوصول إلى ملء قامة المسيح، أي إلى نور وفرح القيامة".

ولفت غبطته موعظته إلى "أنّ للمواهب علاقة وطيدة مع السينودسية التي تتطلّب من الجميع مسيرة توبة جادّة بصدق وتواضع، وقفزة نوعية لتعميق الوحدة والشراكة والرسالة باكتشاف المساحات المشتركة، والاعتراف بالتنوّع واحترامه، والعمل بروحانية الفريق الواحد. السينودسية أو السير معاً لا تلغي التنوّع، لأنّ التنوّع غِنى يعكس علاقات متبادلة ومثمرة لتستمرّ الكنيسة في حمل رسالتها بشكل فعّال. التنوّع من تصميم الله!".

وفي نهاية القداس، ترأّس أصحاب الغبطة البطاركة صلاةً من أجل الإرسال، أي إرسال جميع المشاركين في هذه الجمعية وإطلاقهم لنشر البشرى السارّة بالرب يسوع في كلّ مكان. ثمّ منحوا البركة لجميع المشاركين، مختتمين أعمال هذه الجمعية السينودسية في جوّ من الفرح الروحي والرجاء.

وبعد القداس، جرى تقديم هدايا تذكارية إلى أصحاب الغبطة البطاركة وأصحاب النيافة الكرادلة من قِبَل إدارة مزار سيّدة لبنان – حريصا. فقُدِّمت إلى غبطة أبينا البطريرك أيقونة "والدة الإله سيّدة لبنان" عربون محبّة وشكر وإكرام.

اغناطيوس يوسف الثالث يونان اقباط الكاثوليك البطريرك مار اغناطيوس البطريرك مار إغناطيو البطريرك مار اغناطيوس يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

جنايات بورسعيد تقضى بإعدام المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها فى بورسعيد

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023

مصدر بجنايات بورسعيد: أسرة المتهمة بقتل والدتها حضروا لمقابلة القاضى والتنازل عن الحق المدنى

محامى قتيلة بورسعيد: تنازل والد نورهان عن الحق المدنى لن يغير الحكم

ضبط 8 تجار مخدرات بمدينة نصر والشروق والسلام والمرج

«الزراعة» تتابع تدقيق مساحات القمح فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجومها على سفينة إسرائيلية.. ما خطورة مُسيرات «شاهد 136» الإيرانية؟

أشتية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد

إعلام: سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم فى بحر العرب