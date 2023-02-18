السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث سير على صحراوي بني سويف

حادث سير على صحراوي
حادث سير على صحراوي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور ووقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بعدد 5 سيارات الى مكان الحادث حيث جرى نقل 6 مصابين إلى قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى التخصصي، بينما جرى نقل جثتين إلى مشرحة المستشفى ذاتها.

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة كلا من: هند فرحان محمد، 14 سنة، واسلام ياسر، 20 سنة، وجرى ايداعهما مشرحة المستشفى التخصصي، والمصابين رانيا محمد محمود، 42 سنة، مقيمة اسيوط، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح بالراس، وهند علي طه، 40 سنة، مقيمة اسيوط، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر، واشتباه نزيف بالبطن، و دينا طه محمد، 23 سنة، مقيمة اسيوط، ربة منزل، مصابة بالذراع الأيمن وجروح وسحجات، ورامى كمال الدين، 36 سنة، مقيم القاهرة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وغيبوبة، و فرحان طه محمد طه، 13 سنة، مصاب كدمات وسحجات، بالإضافة إلى سيدة مصابة بغيبوبة وجاري تحديد بياناتها.

الصحراوي الشرقي انقلاب سيارة ملاكى أمن بني سويف مستشفى بني سويف التخصصي مرفق إسعاف

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