السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

500 ألف توقيع على عريضة تطالب بوقف إمدادات السلاح الألماني إلى أوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

وقع أكثر من 506 آلاف شخص على عريضة تطالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بوقف إمدادات الأسلحة إلى كييف، وبدء محادثات السلام الأوكرانية بدلا من ذلك.
سبوتنيك. وتم إطلاق العريضة التي تحمل عنوان "بيان السلام" على موقع change.org في 10 فبراير من قبل ساهرا واجنكنخت، المشرعة الألمانية بحزب اليسار، والصحفية الألمانية البارزة أليس شوارزر.
يشار إلى أنه حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة، وقع على العريضة 506157 شخصا، من بينهم سياسيون وكتاب وصحفيون ألمان بارزون، كما حث واجنكنخت الألمان على المشاركة في مسيرة لدعم العريضة في وسط العاصمة الألمانية برلين يوم 25 فبراير.
وقال شولتس يوم أمس الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن إنه لا يوجد اتفاق في الرأي داخل ألمانيا بشأن قضايا توريد الأسلحة إلى كييف والعقوبات ضد روسيا، على الرغم من الدعم العام للحكومة.
وصرح شولتس في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي في ألمانيا: "أعتقد أنه من الحكمة أن نكون مستعدين لحرب طويلة، ومن الحكمة أن نرسل للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة مفادها بأننا مستعدون للبقاء طوال الوقت مع أوكرانيا، وأننا سندعم البلد باستمرار".
وتابع المستشار الألماني: "إن القرار المهم حقا الذي يجب أن نتخذه جميعا، هو أن نقول إننا على استعداد للقيام بذلك طالما كان ذلك ضروريا، وأننا سنبذل قصارى جهدنا".
وبينما تجنب أولاف شولتس الالتزام بموعد نهائي مستهدف للضراع، قال إن "الوحدة بين الحلفاء الأوكرانيين فاجأت الرئيس الروسي".
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، في واشنطن 3 مارس المقبل.
وأضاف البيان: "زيارة المستشار تمثل فرصة لإعادة التأكيد على روابط الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة وألمانيا حليفنا في الناتو".
وذكر بيان البيت الأبيض أن الزيارة تأتي تزامنا مع مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث "سيناقش القادة جهودنا المستمرة لدعم أوكرانيا، وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها"، حسبما جاء في البيان.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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