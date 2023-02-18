السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جون كيربى: المفاوضات حول أوكرانيا ستبدأ عندما تكون كييف مستعدة لها

جون كيربي
جون كيربي

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا ستبدأ عندما تكون السلطات الأوكرانية مستعدة لها.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: "إذا تكلمنا بصراحة، فإن الحرب لا ينبغي أن تنتهي بالمفاوضات. نعم، هذا سيسير بهذا الاتجاه على الأرجح عندما يكون الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي مستعدا".

واعتبر أنه بوسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إنهاءها الآن فقط بسحب قواته" من أوكرانيا.وتعليقا على الجهود الأمريكية بشأن تنظيم مفاوضات سلام حول أوكرانيا، قال كيربي: "نحن نعمل مع السيد زيلينسكي على خطته من 10 بنود. وأعتقد أنكم اطلعتم عليها جميعا. وهو سأل ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقديم فريقها لمساعدة فريقه، والتفكير في أفضل طريقة لتطبيق هذا المقترح. وهذا العمل مستمر".

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك اقتراح جدي بشأن السلام أو المفاوضات قبل أن يظهر الروس أدنى قدر من اهتمامهم بذلك".

وأشار إلى أن واشنطن تركز الآن على دعم أوكرانيا حتى تكون قواتها "قادرة على تحقيق نجاح في ميدان القتال".

وأضاف أنه "عندما سيدخل (زيلينسكي) في المفاوضات أو في حال دخلها، سيكون بإمكانه أن يتصرف من موقف قوي".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها

منها مراسلة نفسك.. تعرف على مميزات واتساب الجديدة 2023

رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الإنتربول استرداد الأموال المسروقة

ضابط مخابرات أمريكى: الرئيس الأوكرانى سيُهزم ويلقى مصير هتلر

زاخاروفا تعلق على دعوة الصين لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

حظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسبانية تستنكر قرار «برشلونة» بتعليق علاقاتها مع إسرائيل

«الدولة الرابعة».. لماذا تهتم إسرائيل بالتطبيع مع السودان؟

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»