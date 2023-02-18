هذا ما قالته لجنة تحكيم برنامج الدوم للمتسابقة أمانى سمير

تألقت المتسابقة أماني سمير في غنائها لـ "ياعيني عليكي يا طيبة" للمطربة آمال ماهر، أمام لجنة تحكيم برنامج الدوم، والتي اختلفت أرائها حول أداء المتسابقة.

من جانبه، قال الملحن حميد الشاعري: "كنتي بتغني المرة اللي فاتت بثقة أكتر من كده بكتير".

وقالت أنوشكا: "أنا حاسة إن أدائك كان حلو، محتاجة نيرف أكتر، لأن الأغنية تتطلب ده، أدائك كان حلو، وقفلاتك كانت جميلة، أحسنت".

وقال الشاعر أمير طعيمة: "أدائك بشكل عام كويس".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.