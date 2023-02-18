السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلاق الإعلان التشويقى لفيلم «شوجر دادى»

فيلم شوجر دادى
فيلم شوجر دادى

أطلقت شركة نيوسنشري الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدي “شوجر دادي Sugar Daddy”، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية في عيد الفطر.

 

وتدور أحداث فيلم “شوجر دادي” في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

يُذكر أن فيلم “شوجر دادي” هو التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم “ماما حامل” (2021)، الذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي.

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