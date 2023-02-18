السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

على وزن أغنية «شوقنا أكتر شوقنا».. أدم شو يغنى «طلقنا أسرع طلقنا»

أحمد أدم
أحمد أدم

قال الفنان أحمد آدم، إن الطلاق ليس قرارًا سهلًا، أي لا تجعلونه أول قرار تفكرون به، فالحلول كثيرة، تحدثوا عن مشاكلكم مع بعض وهونوا على بعض الدنيا، وليس أي مشكل فشلتم في حلها تلجأون للطلاق، وقبل كل شيء اختاروا صح. 

وأضاف الفنان أحمد آدم، خلال تقديمه برنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة، اختاروا صح ورستئوا نفسكم الأول؛ لأن الجواز ده مستقبل وعيال ومسؤولية وليلة كبيرة أوي، عشان من رابع شهر تغنوا لبعض أغنية "طلقنا أسرع طلقنا". 

وتابع الفنان أحمد أدم: "هغني لكم النهاردة أغنية على وزن أغنية شوقنا أكتر شوقنا للمطرب عمرو دياب، وهي طلقنا أسرع طلقنا عشان تبقى ماشية مع المود". 

"طلقنا أسرع طلقنا، طلقنا خلص أوراقنا، نرجع سناجل بقى ونفوق، أصل الجواز يابا خانقنا، افصلنا عن بعض افصلنا، إزاي لكده إحنا وصلنا، ده احنا إللي ياما عشقنا زمان، وبالمشاعر دلدقنا".

عن برنامج آدم شو 

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.

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