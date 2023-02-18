السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 18-2-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بدء الساعات المبكرة خلال أول أيام الأسبوع كشفت وزارة الموارد المائية المصرية والري، عن خريطة السقوط للأمطار في مصر في الأيام القادمة، وكثر التساؤل عن درجات الحرارة اليوم السبت 18-2-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر جوجل.

 

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درجات الحرارة اليوم السبت 18-2-2023 في محافظات مصر

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير درجات الحرارة اليوم السبت 18-2-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.  

 

حالة الطقس اليوم 

وأعلنت وزارة الموارد المائية في مصر والري، أنه من المفترض سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت على مناطق متفرقة في السواحل الشمالية ومناطق متفرقة في شمال الوجة البحري في يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023، وسقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة في السواحل الشمالية الغربية.

 

وتكون الأجواء مائلة للدفء في جميع مناطق جنوب سيناء ومناطق جنوب الصعيد، ولكن ستنخفض جميع درجات الحرارة وتكون شديدة ليلا ، لكن يكون طقس شديد البرودة في الليل على أغلب الأنحاء.

 

ويكون هناك اليوم السبت ارتفاع طفيف وتدريجي في جميع درجات الحرارة على أكثر  الأنحاء، وسوف يصبح الطقس اليوم السبت معتدل على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وبالنسبة للظواهر الجوية المؤثرة اليوم في حالة الطقس، ومن أهمها الصباح هو تكون الشبورة المائية

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 18 فبراير 2023

  • محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تكون 18 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 10 درجة.
  • السواحل الشمالية تكون 18 درجة مئوية، والدرجة الصغري 11.
  • محافظات شمال الصعيد تكون 20 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 6.
  • جنوب سيناء تكون الدرجة الكبرى  22 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 12.
  • جنوب الصعيد الدرجة الكبرى 24 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 8 درجة.
  • الإسكندرية الدرجة العظمى 18 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 11 درجة.

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  • مطروح الدرجة العظمى 18 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 11 درجة.
  • سوهاج الدرجة العظمى 21 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 6 درجة.
  • وقنا الدرجة العظمى 22 درجة مئوية، الدرجة الصغرى 7 درجة.
  • أسوان الدرجة العظمى 24 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 8 درجة.
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وائل لطفي

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